Parigi, polizia usa lacrimogeni

I primi gassono stati lanciati dallasu una via adiacente agli Champs-Elysées.I gas sono stati lanciati per disperdere la folla che premeva pericolosamente contro una grata di ferro che impedisce di accedere alle strade adiacenti all'Eliseo. La folla è stata dispersa in pochi minuti e senza incidenti. Ad alcune persone perquisite sono state sequestrate"armi, molotov e spranghe di ferro". Misure di sicurezza rafforzate in Belgio in vista della manifestazione dei Gilet gialli oggi a Bruxelles.(Di sabato 8 dicembre 2018)