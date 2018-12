Parigi - polizia ferma 34 persone : 9.07 La polizia francese ha ferma to 34 persone a Parigi , a poche ore dall'inizio dei raduni in tutto il Paese dei "gilet gialli", che hanno promesso "l'assalto finale" alla politica di Macron; 177 le persone controllate. Si tratta di manifestanti provenienti dall'area della capitale francese, trovati in possesso di maschere, fionde, e martelli. Blindati della polizia sono schierati dall'alba: dall'Arco di Trionfo alla Concorde, dall'Assemblea ...

Gilet gialli - terza manifestazione a Parigi : centinaia in corteo agli Champs-Elysees. Scontri con la polizia : centinaia di “Gilet gialli” si sono radunati attorno agli Champs-Elysees a Parigi per quella che viene annunciata come la terza manifestazione della protesta contro il caro carburante e in difesa del potere d’acquisto. La manifestazione appare per il momento divisa in due: da una parte un gruppo pacifico che ha accettato di farsi perquisire dalle forze dell’ordine e sfila in corteo sulla grande avenue, dall’altra un ...