: Papa:prego per le vittime di Corinaldo - NotizieIN : Papa:prego per le vittime di Corinaldo - TelevideoRai101 : Papa:prego per le vittime di Corinaldo - cjmimun : Papa: prego per i morti e feriti discoteca a Corinaldo -

"Assicuro un ricordo nella mia preghiera per i ragazzi e la mamma che sono morti questa notte in una discoteca a, vicino ad Ancona, come pure per i numerosi feriti. Chiedo per tutti l'intercessione della Madonna". Lo ha dettoFrancesco al termine dell'Angelus.francesco sarà nel pomeriggio in Piazza di Spagna per il tradizionale omaggio all'Immacolata.(Di sabato 8 dicembre 2018)