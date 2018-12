Papa | ' Non abbandonare famiglie rifugiati | tutela diritti'

Corinaldo - Mattarella 'Non si può morire così'. Conte ai gestori dei locali 'Cautela'. Il Papa 'Prego per i morti' : Una tragedia - quella della discoteca di Corinaldo - che supera i confini nazionali e finisce sui media di tutto il mondo. Una tragedia che travolge anche la politica, nel giorno in cui sono in programma ben due manifestazioni in piazza. Quella della Lega a Roma , quella dei No Tav , a Torino. Il capo dello Stato ...

Loreto : il bimbo non aveva più speranze - il papà non si rassegna e lo porta dalla Madonna : Secondo la leggenda furono gli angeli a portare a Loreto la casa di Maria. Uno dei luoghi santi per eccellenza in Europa che richiama annualmente centinaia di migliaia di fedeli. Pellegrini in cerca di una risposta. Semplici curiosi. E uomini e donne che chiedono un intervento alla Vergine Maria quando ogni speranza sembra perduta come nel caso della famiglia De Angelis. Una storia che vale la pena raccontare quando mancano pochi giorni alla ...

Bobo Vieri da papà sono stanco e non dormo più di notte : Bobo Vieri con l’arrivo della piccola ha messo la testa a posto e accantonate per il momento feste e serate tra vip si dedica al faticoso mestiere di genitore. Se prima infatti al sonno preferiva il divertimento, ora a dettare i suoi ritmi è la nuova arrivata: “Non dormo più di notte ormai cambio solo pannolini”. Dal giorno in cui è nata Stella, lui è “distrutto”: “sono vecchio, sono diventato una leggenda adesso – ha spiegato al “Corriere della ...

Papà Matri parte per il ritiro - ma la piccola Sofia non ci sta : la reazione della figlia di Federica Nargi è dolcissima [VIDEO] : Tutta la tenerezza della piccola Sofia, figlia di Federica Nargi ed Alessandro Matri: la primogenita della bellissima coppia non vuole a tutti i costi che il padre parta per il ritiro, la reazione è dolcissima Federica Nargi e Alessandro Matri sono una delle coppie del mondo del calcio e dello spettacolo più amate d’Italia. L’ex velina ed il calciatore cercano di tenere sempre aggiornati i propri fan, anche nella vita ...

Palermo - prete scomunicato si scaglia contro la Chiesa : 'Sono un profeta - Bergoglio non è il Papa' : "Posso tranquillamente definirmi un profeta. Sono stato chiamato dalla Provvidenza a smascherare questa falsa Chiesa". Esordisce così Alessandro Minutella , ex sacerdote della Chiesa di San Giovanni ...

F1 - papà Kubica non usa mezze misure : “il ritorno di Robert nel circus è un miracolo sportivo” : Il padre del pilota polacco ha parlato del calvario affrontato dal figlio, sottolineando come il suo ritorno in Formula 1 sia da considerare come un miracolo sportivo Nessuno avrebbe scommesso un euro sul ritorno di Robert Kubica in Formula 1, nessuno tranne papà Artur che del figlio ha sempre avuto fiducia. Nonostante il bruttissimo infortunio occorso al polacco nel Rally di Andora, la speranza di rientrare nel circus non si è mai spenta, ...

Andrea Iannone Paparazzato vicinissimo a una donna a cena : arriva Belen Rodriguez : Mercoledì 5 dicembre, è uscito un nuovo numero di "Chi", il settimanale di gossip che aggiorna i suoi lettori su quello che accade nelle vite dei Vip più amati. In queste ore, la rivista diretta da Alfonso Signorini è finita al centro dell'attenzione per aver pubblicato alcune foto "equivoche" su Andrea Iannone. Sul giornale, dunque, si legge che il pilota di Moto GP si è imbattuto nella sua ex Belen Rodriguez mentre si trovava a cena con ...

Prete scomunicato attacca la Chiesa : "Io sono un profeta - Bergoglio non è il Papa" : Intervista ad Alessandro Minutella che, ridotto allo stato laicale, ha anche "creato" un ordine di suore.

Papa : Gesù non faceva come leader che si attaccano troppo a gente : Città del Vaticano, 5 dic., askanews, - 'E' un pericolo dei leader attaccarsi troppo alla gente e non prendere distanza': lo ha detto Papa Francesco che introducendo un ciclo di catechesi dedicata al '...

Video del papà di Di Maio su Fb : «Luigi non sapeva. Ho sbagliato - chiedo scusa ai miei operai» : Dopo una settimana di polemiche, Antonio Di Maio rompe il silenzio. In un Video su Facebook, il papà del vicepremier Luigi Di Maio chiede scusa a tutti. «Salve a tutti, Questa...