Papa al Messaggero | grazie per lavoro

Il Papa in visita al Messaggero : “I giornalisti devono attenersi ai fatti” : Per la prima volta un pontefice entra in una redazione e parla ai giornalisti e alle maestranze del più antico giornale della Capitale. È successo a Roma dove Papa Francesco ha fatto visita alla redazione. L’occasione sono le celebrazioni per i 140 anni della testata di via del Tritone e la cerimonia della preghiera dell’Immacolata a Piazza di Spagna. Ad accogliere Papa Bergoglio l’editore, Francesco Gaetano ...