Panico in una discoteca nell' Anconetano | 6 morti nella calca | Più di 60 feriti | 7 gravi

Ancona - Panico e fuggi fuggi in discoteca durante il concerto di Sfera Ebbasta : morti 5 minorenni e una donna. Almeno 120 feriti : Cinque minorenni e una donna, mamma di uno di loro, sono morti travolti dalla calca durante un fuggi fuggi generale in un locale in provincia di Ancona. La tragedia è avvenuta nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, in località Madonna del Piano. Nel locale era in corso un concerto del trapper italiano Sfera Ebbasta per questo il locale era particolarmente affollato. Le vittime sono due ragazze di 14 anni di Senigallia, un ragazzo di 16 ...

Parigi - urla e Panico in tribunale : giovane migrante tenta il suicidio gettandosi nel vuoto : In un video si vede una persona cadere nel vuoto nell'atrio di un tribunale di Parigi. L’uomo, originario del Burkina Faso, avrebbe tentato di suicidarsi e ora sarebbe in gravi condizioni. Una fonte giudiziaria ha spiegato che il migrante è caduto mentre tre agenti hanno tentato invano di trattenerlo per diversi minuti.Continua a leggere

Nicola Panico - messaggio per Sara Affi Fella? Su Instagram una storia che spiazza : Sara e Nicola oggi, messaggio di lui per lei? Non sappiamo come siano i rapporti attuali tra Nicola Panico e Sara Affi Fella dopo quanto andato in onda a Uomini e Donne. Il ragazzo ci è parso molto provato e anche i presenti in studio alla fine gli hanno dato ragione, nel senso che hanno […] L'articolo Nicola Panico, messaggio per Sara Affi Fella? Su Instagram una storia che spiazza proviene da Gossip e Tv.

Malori - Panico e svenimenti nelle classi : scuola media evacuata - paura per una polvere : paura e panico alla scuola media Einaudi di Terno d'Isola (Bergamo) che è stata evacuata questa mattina dopo che alcuni ragazzi hanno accusato dei malesseri e una studentessa è...