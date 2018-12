Panico in discoteca vicino Ancona. Nella ressa 6 morti e 7 feriti gravi. Tra le vittime una mamma che lascia 4 figli : Le vittime sono state travolte dalla calca mentre tentavano di fuggire dal locale, dopo che qualcuno aveva scatenato il Panico con uno spray urticante. Oltre cento i feriti - Sono in corso le indagini ...

Ancona - concerto di Sfera Ebbasta : scoppia il Panico in discoteca. Morti schiacciati 5 minorenni e la mamma di uno di loro. Oltre cento feriti (FOTO E VIDEO) : Stavano aspettando che iniziasse il concerto di Sfera Ebbasta quando qualcuno ha spruzzato una sostanza urticante che ha scatenato il panico. A quel punto si è scatenato il panico: tutti si sono precipitati in massa verso l’uscita di sicurezza. Ma una volta fuori, la balaustra di ferro ha ceduto: e lì i ragazzi sono caduti in massa (VIDEO). Sei di loro sono stati schiacciati e uccisi dalla calca. Sono Morti così cinque minorenni, ...

Ancona - concerto di Sfera Ebbasta : scoppia il Panico in discoteca. Morti schiacciati 5 minorenni e la mamma di uno di loro. 120 feriti (FOTO E VIDEO) : schiacciati dalla calca dopo essersi precipitati verso le uscite di sicurezza. Perché i due parapetti in ferro all’esterno, arrugginiti, non hanno retto e sono crollati. E a quel punto alcuni giovani sono caduti e sono stati travolti da altre decine di persone. Sono Morti così, durante il concerto di Sfera Ebbasta, cinque minorenni, tre ragazze e due ragazzi di età compresa fra i 14 e i 16 anni, e la mamma di una di loro di 39 anni ...

