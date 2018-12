Panico in discoteca | 6 morti al concerto del rapper

Ancona - Panico e fuggi fuggi in discoteca - 6 ragazzi morti al concerto del rapper Sfera Ebbasta - oltre cento feriti : Tragedia in una discoteca vicino ad Ancona: sei ragazzi sono morti schiacciati dalla calca mentre tentavano di fuggire dal locale, probabilmente dopo che qualcuno aveva scatenato il panico con uno ...

Ancona - Panico e fuggi fuggi in discoteca durante il concerto di Sfera Ebbasta : 6 morti nella calca - oltre 100 feriti : Sei ragazzi sono morti travolti dalla calca durante un fuggi fuggi generale in un locale in provincia di Ancona. La tragedia è avvenuta nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, in località Madonna del Piano. Nel locale era in corso un concerto del trapper italiano Sfera Ebbasta per questo il locale era particolarmente affollato, in particolare da giovanissimi, anche se non si conosce ancora l’età delle vittime. Dalle prime informazioni ...

