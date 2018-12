Panico e calca | i maggiori incidenti durante concerti ed eventi

Ancona - Panico in una discoteca : 6 morti nella calca - Si indaga su spray urticante e sovraffollamento : Le vittime - Le vittime sono Asia Nasoni, 14enne di Senigallia; Daniele Pongetti, 16enne di Senigallia; Benedetta Vitali, 15enne di Fano; Matttia Orlandi, 15enne di Frontone; Emma Fabini, 14enne di ...

Panico in una discoteca nell'Anconetano : 6 morti nella calca | Più di 60 feriti - 7 gravi - Foto e video : Le vittime sono cinque minorenni (due ragazzi e tre ragazze)e la madre di una ragazzina che era lì insieme al marito peraccompagnare la figlia

Ancona - Panico e calca nel locale aspettando il concerto del trapper : sei morti (Video) : morti schiacciati, travolti dalla calca in un fuggi fuggi di una massa di persone in preda a un panico improvviso. Tutto, pare, a causa di uno spray urticante che sarebbe stato spruzzato da qualcuno. Sei persone, cinque sono giovanissime e una adulta, sono morte e circa 100 sono rimaste ferite, di queste 12 in gravi condizioni, stanotte nella discoteca 'Lanterna Azzurra' di Madonna del Piano di Corinaldo, in provincia di Ancona. Tra la ...

Panico in una discoteca nell'Anconetano : 6 morti nella calca | Più di 60 feriti - 7 gravi - Foto e video : Le vittime sono cinque minorenni (due ragazzi e tre ragazze)e la madre di una ragazzina che era lì insieme al marito peraccompagnare la figlia

Panico in una discoteca nell'Anconetano : 6 morti nella calca | Più di 60 feriti - 12 gravi Foto e video : Le vittime sono cinque minorenni (due ragazzi e tre ragazze)e la madre di una ragazzina che era lì insieme al marito peraccompagnare la figlia

Panico in discoteca a Corinaldo per spray urticante : 6 morti nella calca al concerto del rapper Sfera Ebbasta : Tragedia nell'affollatissimo locale 'Lanterna azzurra' in provincia di Ancona: un migliaio i presenti. Le vittime sono 5 ragazzi e una mamma che accompagnava la figlia. I feriti sono 59, tredici gravi. La modalità ricorda il dramma di Torino in piazza San Carlo

Corinaldo - Panico in discoteca : 6 morti nella calca. DIRETTA : Corinaldo, panico in discoteca: 6 morti nella calca. DIRETTA È accaduto nel locale “Lanterna azzurra”, nell'Anconetano, dove circa mille persone aspettavano il trapper. Le vittime sono 5 minorenni e una donna che aveva accompagnato la figlia. Secondo alcune testimonianze, qualcuno ha spruzzato spray urticante scatenando il ...

Panico al concerto di Sfera Ebbasta. Precipitano in un fossato - in sei muoiono schiacciati dalla calca : Finisce in tragedia un concerto del rapper Sfera Ebbasta a Corinaldo, in provincia di Ancona. Il bilancio è gravissimo: sei morti - ragazzi fra i 14 e i 16 anni - e oltre 100 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni la causa prima è uno spray urticante. A seguire il Panico, il fuggi fuggi, la ressa. I ragazzi provano a scappare per una delle uscite di sicurezza, che dà su un ponticello ...

Panico al concerto di Sfera Ebbasta. Precipitano in un fossato - muoiono schiacciati dalla calca : Finisce in tragedia un concerto del rapper Sfera Ebbasta a Corinaldo, in provincia di Ancona. Il bilancio è gravissimo: sei morti - ragazzi fra i 14 e i 16 anni - e oltre 100 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni la causa prima è uno spray urticante. A seguire il Panico, il fuggi fuggi, la ressa. I ragazzi provano a scappare per una delle uscite di sicurezza, che dà su un ponticello ...

Il Panico - la fuga e la calca : 6 morti e oltre 100 feriti al concerto del rapper Sfera Ebbasta : L'odore acre che si diffonde nell'aria, la paura e la fuga disordinata, le 6 persone travolte e uccise nella ressa e oltre 100 feriti di cui dodici in gravi condizioni. E' il primo, drammatico ...

Ancona - Panico e ressa in discoteca : 6 morti nella calca : di sei vittime e un centinaio di feriti il bilancio della tragedia avvenuta stanotte nella discoteca "Lanterna azzurra" a Madonna del Piano di Corinaldo , Ancona, , dove si è scatenato il panico ...

Corinaldo - Panico in discoteca : 6 morti nella calca : Corinaldo, panico in discoteca: 6 morti nella calca È accaduto nel locale “Lanterna azzurra”, nell'Anconetano, dove circa mille persone aspettavano il trapper. Le vittime sono 5 minorenni e una donna che aveva accompagnato la figlia. Secondo alcune testimonianze, qualcuno ha spruzzato spray urticante scatenando il ...

Panico in una discoteca nell'Anconetano : 6 morti nella calca | Più di 60 feriti - 12 gravi : Le vittime sono cinque minorenni (due ragazzi e tre ragazze)e la madre di una ragazzina che era lì insieme al marito peraccompagnare la figlia

Ancona - Panico in discoteca : 6 morti nella calca - “traumi cranici - al torace e agli arti” per i feriti : Tragedia in una discoteca a Corinaldo, vicino ad Ancona, a un concerto rap: 6 persone sono morte dopo che si è scatenato il panico e la calca, forse per uno spray urticante spruzzato. Ci sono anche decine di feriti. Una nota diffusa dagli Ospedali Riuniti di Ancona riporta che i feriti hanno riportato soprattutto traumi cranici, al torace e agli arti: il Piano di Emergenza è stato attivato alle ore 3,45, quando “è stata convocata ...