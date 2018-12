Panico al dj set di Sfera Ebbasta | sei morti uccisi dalla calca Erano stati venduti 1400

huffingtonpost

(Di sabato 8 dicembre 2018) L'unica certezza è che in quella discoteca di Corinaldo, paesino in provincia di Ancona, c'era troppa gente. Tre volte più del consentito.arrivati almeno in 1.400 per assistere al dj set di, ma nella sala c'era posto solo per 469. Ma ancora prima dell'esibizione del rapper un odore acre - probabilmente spray al peperoncino - ha mandato in tilt la situazione. Ildiventa ingestibile, scatta una fuga dal locale, si crea una ressa ingovernabile. Molti provano a scappare per una delle tre uscite di sicurezza, che dà su un ponticello sopra un fossato. Ma una delle balaustre cede e a decine precipitano. Gli uni sopra gli altri. Lali schiaccia e li uccide. Sei di loro non sopravvivono: sono cinque ragazzi tra i 14 e i 16 anni - e una giovane donna. Ma come loro tanti altri finiscono schiacciati, feriti e 7 di loro sono in coma ...