ilnapolista

: Ounas si mette in vetrina (oltre il gol) e sfrutta le sue occasioni - SSCNapoliNews : Ounas si mette in vetrina (oltre il gol) e sfrutta le sue occasioni - napolista : #NapoliFrosinone, Ounas si mette in vetrina (oltre il gol) e sfrutta le sue occasioni -

(Di sabato 8 dicembre 2018)il gol L’immagine che resta nella mente, ovvio, è quella del gol segnato in chiusura di primo tempo. Solo che che per giudicare la partita di Adambisognerebbe avere la forza di andare. Di pescare altre carte dal mazzo,il jolly di un tiro bellissimo dopo una rapida percussione con dribbling incorporato. È un discorso di tattica e di tecnica che si mischiano, non solo di tricks da Youtube come questa, che comunque fanno sempre scena:Adam, oggi, ha giocato bene a calcio. L’ha fatto nel suo ruolo, da esterno destro, differentemente da quanto avvenuto due settimane fa in occasione di Napoli-Chievo. Stavolta, Ancelotti ha scelto di schierarlo con il piede opposto, e la scelta ha funzionato.il gol, lo diciamouna giocata che nasce da destra. C’è tanto altro da vedere e rivedere. Ad esempio, le due aperture su Ghoulam e ...