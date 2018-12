Orari Serie A oggi | il programma degli anticipi Chi gioca e come vedere le partite in tv

Calendario Serie A calcio oggi - gli Orari delle partite e come vederle in tv e streaming su Sky e DAZN (8 dicembre) : oggi (sabato 8 dicembre) si giocheranno tre partite valide per la quindicesima giornata della Serie A di calcio. Si inizierà alle 15.00 con la sfida del San Paolo tra Napoli e Frosinone. I partenopei hanno vinto 9 delle ultime 12 partite casalinghe e sono pronti a conquistarne un’altra contro i ciociari, che sono invece penultimi in classifica con un solo successo all’attivo. Alle 18.00 la Roma affronterà in trasferta il Cagliari. I sardi sono ...

Juventus-Inter - anticipo 15a giornata Serie A : si gioca venerdì! Programma - Orario e tv. Le probabili formazioni : Venerdì 7 dicembre la quindicesima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio si aprirà con il botto. Juventus e Inter si sfideranno nel 234° Derby d’Italia, in una partita importante anche per la prosecuzione del campionato di entrambe le formazioni. L’Inter di Luciano Spalletti arriva dal pareggio dell’Olimpico contro la Roma ed è stata staccata dal Napoli al secondo posto. Una sconfitta permetterebbe alle dirette ...

Serie A calcio - chi gioca questo fine settimana? Gli Orari delle partite e come vederle in tv su Sky e Dazn : La dodicesima giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra oggi, venerdì 7, e domenica 9 dicembre. Si inizierà con l’anticipo di questa sera alle ore 20.30 tra Juventus e Inter, poi si proseguirà con il solito trittico di anticipi al sabato: domani alle ore 15.00 il Napoli ospiterà il Frosinone, mentre alle ore 18.00 il Cagliari attenderà la Roma, infine alle ore 20.30 la Sampdoria farà visita alla Lazio. La domenica si aprirà con il ...

Calendario Serie A basket - gli Orari delle partite del fine settimana 8-9 dicembre. Come vederle in tv e streaming : Riprende questo fine settimana, dopo la pausa per la Nazionale, il campionato di Serie A 2018-2019 di basket. La nona giornata comincia domani, sabato 8 dicembre, con l’anticipo delle 20.30 tra Fiat Torino e Dolomiti Energia Trentino. Le altre sette partite saranno tutte nella giornata di domenica 9 dicembre. Alle 12.00 sarà la volta di Oriora Pistoia e Germani basket Brescia, mentre nel pomeriggio alle 17.00 scenderanno in campo Sidigas ...

Calendario Serie A calcio - gli Orari delle partite del fine settimana 7-9 dicembre. Come vederle in tv e streaming su Sky e Dazn : Da venerdì 7 a domenica 9 dicembre si svolgerà la quindicesima giornata della Serie A di calcio. Il Calendario delle partite prevede questa sera alle ore 20.30 il derby d’Italia tra Juventus ed Inter. Una sfida che ha sempre grande fascino e che si preannuncia spettacolare. I bianconeri sono pronti a proseguire la propria marcia trionfale, mentre i nerazzurri vanno a caccia dell’impresa per tornare in corsa per lo scudetto. Sabato 8 alle 15.00 ...

Sorteggio Mondiali calcio femminile 2018 : data - programma - Orario e tv. Le fasce e le teste di serie : Il countdown sta per terminare e il grande giorno si avvicina. Sabato 8 dicembre alle ore 18.00 si terrà a La Seine Musicale dell’Isola di Ile Seguin a Boulogne-Billancourt, un sobborgo di Parigi, il Sorteggio dei Mondiali 2019 di calcio femminile. Un appuntamento tanto atteso per la nostra Nazionale che da 20 anni non prendeva parte alla fase finale di una rassegna iridata. L’eccellente percorso nelle qualificazioni (7 vittorie e 1 ...

Serie A cambiano Orario Parma-Bologna e Spal-Udinese : MILANO - Tramite una nota, la Lega di Serie A ha comunicato due variazioni di orario relative rispettivamente alla 17ª e 18ª giornata di campionato. Sabato 22 dicembre Parma-Bologna , ...

Sorteggio Mondiali calcio femminile 2018 : quando si svolge? Data - programma - Orario e tv. Le fasce e le teste di serie : Le azzurre hanno portato a termine la loro impresa, terminando in testa al proprio girone, e staccando il biglietto direttamente per la fase finale dei Mondiali di calcio femminile che torneremo a giocare dopo addirittura venti anni. L’ultima partecipazione della nostra Nazionale risale infatti al 1999 quando ci fermammo al primo turno, poi sono arrivate quattro mancate qualificazioni prima della gioia di questa sera. Le ragazze di Milena ...

Prossimo turno Serie A - 15ma giornata : Orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (7-9 dicembre) : La dodicesima giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra il 7 ed il 9 dicembre. Si inizierà con l’anticipo di venerdì 7 alle ore 20.30 tra Juventus e Inter, poi si proseguirà con il solito trittico di anticipi al sabato: l’8 alle ore 15.00 il Napoli ospiterà il Frosinone, mentre alle ore 18.00 il Cagliari attenderà la Roma, infine alle ore 20.30 la Sampdoria farà visita alla Lazio. La domenica si aprirà con il consueto lunch ...

Atalanta-Napoli - Serie A calcio : quando si gioca? Data - programma - Orario e tv : A causa degli impegni europei, il Napoli scenderà in campo per la 14esima giornata di Serie A nella serata di lunedì 3 dicembre 2018 alle ore 20:30, in quel dello Stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo, per affrontare l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La sfida verrà trasmessa in diretta da Sky Sport, dove sarà presente anche un ampio pre e post partita, oltre alla piattaforma streaming Sky Go, con fischio d’inizio alle ...

Roma-Inter - Serie A calcio : Orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni : Andrà in scena questa sera la sfida più attesa della quattordicesima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Roma e Inter si affronteranno in una partita importante per entrambe le formazioni. La squadra di Eusebio Di Francesco ha conquistato in settimana l’accesso agli ottavi di finale di Champions League nonostante la sconfitta con il Real Madrid, ma in campionato continua a faticare e arriva dal passo falso di Udine della scorsa ...