Omicidio colposo plurimo | è caccia all' incappucciato con lo spray

A spruzzare lo spray forse una ragazza. Si indaga per Omicidio colposo plurimo. Inchiesta anche per sovraffollamento : Sei morti accertati. Sette giovani in pericolo di vita. Ancora nessun colpevole. Si stanno dirigendo in varie direzioni le indagini su quanto accaduto nella discoteca di Corinaldo, in provincia di Ancona, dove si ipotizza che uno spray al peperoncino abbia provocato un fuggi fuggi generale fra i ragazzi accorsi per assistere a un concerto di Sfera Ebbasta. Ma non solo.Mentre la discoteca è stata posta sotto sequestro dagli inquirenti che ...

Discoteca sotto sequestro Si indaga per Omicidio colposo : Il questore, "cuore spezzato per quanto ho visto". Panico in Discoteca per spray urticante: 6 morti e oltre 120 feriti. C'è anche una mamma e... Segui su affaritaliani.it

Esplosione distributore - Procura : 3 indagati per Omicidio colposo : Roma, 7 dic., askanews, - Sono tre le persone indagate per l'Esplosione avvenuta nel distributore Ip di Borgo Quinzio, vicino Fara Sabina: lo ha rivelato il Procuratore capo di Rieti Lina Cusano. Il ...

Esplosione sulla Salaria : 3 indagati per Omicidio colposo : Roma, 7 dic., askanews, - Sono tre le persone indagate per l'Esplosione avvenuta nel distributore Ip di Borgo Quinzio, vicino Fara Sabina: lo ha rivelato il procuratore capo di Rieti Lina Cusano. Il ...

Esplosione distributore - Procura : 3 indagati per Omicidio colposo : Roma, 7 dic., askanews, - Sono tre le persone indagate per l'Esplosione avvenuta nel distributore Ip di Borgo Quinzio, vicino Fara Sabina: lo ha rivelato il Procuratore capo di Rieti Lina Cusano. Il ...

Salaria - Omicidio colposo : indagato il camionista dell?autocisterna : L?avviso di garanzia gli è stato notificato ieri pomeriggio su mandato della Procura di Rieti: Gianni Casentini, l?autista dell?autocisterna esplosa nel distributore di...

Incendio autocisterna - procura di Rieti indaga per Omicidio colposo : Ci si chiede come sia iniziato il fuoco e perchè intorno all'autobotte ci fossero così tanti soccorritori. Nessuno ha allontanato il gruppo di automobilisti e curiosi che si era avvicinato per aiutare.

Chiesto il giudizio per una ginecologa : Omicidio colposo : CREMONA - Quando il 9 luglio dello scorso anno ha partorito, ha visto il suo bimbo un solo istante. Perché il suo bellissimo Manuel aveva cessato di vivere nel grembo della mamma da 48, 72 ore. Al ...

Riccardo Magherini morto - Cassazione assolve i tre carabinieri accusati di Omicidio colposo : I giudici della quarta sezione penale della Corte di Cassazione hanno assolto i tre carabinieri accusati di omicidio colposo per la morta di Riccardo Magherini, avvenuta il 3 marzo 2014 a Firenze. Il collegio, accogliendo il ricorso presentato dagli avvocati della difesa dei tre carabinieri ha disposto l'annullamento della sentenza d'appello perché "il fatto non costituisce reato".accusati di omicidio colposo per la morta di Riccardo ...

Riccardo Magherini - Cassazione assolve i tre carabinieri accusati di Omicidio colposo : L'accusa aveva chiesto la conferma delle condanne di primo e secondo grado, ma i giudici supremi hanno annullato le sentenze precedenti perché "il fatto non costituisce reato". L'uomo era morto a Firenze dopo essere stato arrestato e messo a terra con il torace sulla strada.Continua a leggere

Riccardo Magherini - Cassazione assolve i tre carabinieri accusati di Omicidio colposo : La quarta sezione penale della Cassazione ha assolto i tre carabinieri accusati di omicidio colposo per la morta di Riccardo Magherini, avvenuta il 3 marzo 2014 a Firenze. Il collegio ha disposto l’annullamento della sentenza d’appello perché “il fatto non costituisce reato“. Il sostituto pg della Cassazione Felicetta Marinelli, aveva chiesto di confermare la condanna per omicidio colposo nella sua requisitoria davanti alla IV ...

Riccardo Magherini - pg della Cassazione chiede la conferma della condanna per Omicidio colposo per tre carabinieri : confermare la condanna per omicidio colposo dei tre carabinieri per la morte di Riccardo Magherini. È la richiesta del sostituto pg della Cassazione Felicetta Marinelli, nella sua requisitoria davanti alla IV sezione penale, chiamata a esprimersi sulla sentenza della corte d’appello di Firenze del 19 ottobre dello scorso anno per la morte del quarantenne ex calciatore, in strada a Firenze, durante un controllo la notte del 3 marzo 2014. ...

Abortisce due gemelli al 5° mese e muore : sette medici a processo per concorso in Omicidio colposo : Valentina era deceduta il 16 ottobre 2016 all'età di 32 anni, poco dopo aver abortito due gemelli alla diciannovesima settimana. Il reato ipotizzato è concorso in omicidio colposo plurimo. Nessun riferimento alla presunta obiezione di coscienza di uno dei medici.Continua a leggere

Morte 16enne di Taurisano : chiesta condanna di sette medici per Omicidio colposo : Le indagini presero avvio dalla denuncia dei genitori di Giuseppe Orlando, parte civile nel processo. La sentenza è prevista per il mese di febbraio.