Olio | arriva Flos Olei | 10ma edizione guida a 500 aziende di 50 Paesi

Barilla sfida Ferrero : arriva a gennaio la crema anti Nutella - senza Olio di palma - : Si calcola che il giro d'affari di questa coltivazione, in grande crescita in tutto il mondo, sia intorno ai 35 miliardi di dollari, ma l'indotto dei prodotti derivati, soprattutto dall'industria ...

Panicale " Arriva Pan' Olio il festival dedicato all' Olio extravergine di oliva del Trasimeno : Durante la due giorni di Panicale , autentico scrigno dell'Umbria, sarà possibile degustare i migliori prodotti del territorio seguendo un percorso a tappe e partecipare a spettacoli teatrali, ...

La benzina diventa E - il gasOlio è B : arrivano le etichette Ue per i carburanti : La benzina cambia nome: dal 12 ottobre, per identificare i carburanti saranno obbligatori etichette e sigle. È l’effetto di una regolamento europeo che vuole facilitare gli automobilisti a scegliere il carburante adatto anche in Paesi diversi dal proprio. Così la benzina sarà identificata da un’etichetta circolare con la lettera E, il diesel avrà un’etichetta quadrata con le sigle B o XTL e i carburanti gassosi un’etichetta a forma di ...