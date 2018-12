Oggi sono proclamati beati i monaci martiri dell' Algeria

Da Oggi i diesel Euro 4 non possono circolare a Milano : E in altri comuni del nord Italia, dalle 8.30 alle 18.30, fino a quando i livelli di particolato si abbasseranno

Michey Rourke e Axl Rose Oggi sono irriconocibili : Tra gli anni ’80 e ’90 erano diventati vere e proprie leggende nei loro campi, ma il tempo passa anche per loro. Ha sconvolto parecchi utenti, sui social, una foto diventata virale, che ritrae i leggendari Axl Rose e Mickey Rourke insieme ad un incontro di boxe allo Staples Center di Los Angeles. I fan che erano riusciti a riconoscerli infatti, hanno deciso di postare dei selfie insieme a loro, facendo improvvisamente sentire più ...

Gabriel Garko sono stato lontano dalle scene e Oggi sono più sereno : In una lunga intervista rilasciata al settimanale “chi” ’attore Gabriel Garko parla di tante cose e affrontato molti argomenti inerenti la propria sfera privata che Garko, ha sempre protetto dall’eccessiva attenzione mediatica. Gabriel Garko è apparso molto sereno dopo un periodo di riposo e anche la sua vita sociale ne ha ampiamente giovato, ecco cosa ha raccontato: ”sono cambiate tantissime cose nella mia vita, sia dal punto ...

UeD Oggi - Sossio e Ursula non si sono mai lasciati? Tutti delusi - Maria gli crede : Uomini e Donne oggi: il pubblico deluso dalla scelta di Ursula di tornare a frequentare Sossio, scoppia la polemica Il pubblico è deluso dal comportamento Ursula, che a Uomini e Donne decide di continuare la sua storia con Sossio. La dama è pronta a farsi riconquistare dall’Aruta, ma ammette che ancora deve capire se è […] L'articolo UeD oggi, Sossio e Ursula non si sono mai lasciati? Tutti delusi, Maria gli crede proviene da Gossip ...

Meteo - piOggia in arrivo al Sud e nebbia al Centro-Nord. Ma le temperature sono in aumento : Secondo le previsioni Meteo di oggi, martedì 4 dicembre, il tempo sarà abbastanza stabile su tutta l'Italia, con piccoli rovesci al Sud, in particolare su Puglia e Sicilia, e nebbia al Centro-Nord, con le temperature che si manterranno alte rispetto alla media stagionale. Ma da venerdì cambia tutto: il weekend dell'Immacolata sarà ricco di piogge e gelo.Continua a leggere

IO SONO VENDETTA - ITALIA 1/ Streaming video del film diretto da Chuck Russell - Oggi - 3 dicembre 2018 - - IlSussidiario.net : Io SONO VENDETTA, la trama del film do Chuck Russell in onda su ITALIA 1 oggi, lunedì 3 dicembre 2018 con John Travolta e Christopher Meloni.

Instagram - da Oggi le storie si possono condividere anche solo con una lista di amici : La funzione 'amici più stretti' sarà lanciata in tutto il mondo oggi e sarà disponibile nell'ultima versione di Instagram per sistemi IOS e Android.

Oroscopo Paolo Fox/ Capricorno e Pesci - quali sono i segni al top? - Previsioni Oggi - 1 dicembre - - IlSussidiario.net : Paolo Fox, Oroscopo di oggi 1 dicembre 2018: Sagittario giorni di forza, Gemelli piuttosto pensierosi in questo periodo, tutti gli altri segni zodiacali?

FOggia - blitz antimafia. De Zerbi risponde alle accuse : 'Io pulito - non sono mai stato manovrato' : Durante la conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Udinese, Roberto De Zerbi ha voluto rispondere alle accuse emerse nelle ultime ore dopo il blitz antimafia a Foggia che avrebbe portato alla luce ...

Da Oggi nel centro di Madrid possono circolare liberamente solo i veicoli a zero emissioni : Il 30 novembre a Madrid è entrato in vigore il cosiddetto piano “Madrid Central”, che prevede la chiusura del centro città al traffico dei veicoli a benzina, immatricolati prima del 2000, e diesel, immatricolati prima del 2006. I veicoli immatricolati dopo

Alessandro MOggi e Raffaella Fico sono tornati di nuovo insieme : La coppia formata da Alessandro Moggi e Raffaella Fico sono di nuovo insime e Moggi fa sapere:“Ci riproviamo”. La coppia si era allontanata tre mesi fa facendo saltare i progetti di un matrimonio. Ora però, secondo quanto rivela il settimanale “Chi”, è tornato il sereno e i due, che stanno insieme da due anni, starebbero programmando le nozze. Negli scatti del settimanale la Fico si stringe al braccio del procuratore di calcio e insieme portano ...

PiOggia di compromettenti email con ricatto in bitcoin - i profili di posta sono stati davvero hackerati? : Tornano di nuovo di moda le mail con ricatto in bitcoin, ossia una richiesta specifica di moneta virtuale per tenere segreti alcuni presunti comportamenti illegali come la visione di contenuti pedopornografici o semplicemente a luci rosse. C'è reale pericolo in questi giorni o ci troviamo di fronte all'ennesimo tentativo di truffa? Non è la prima volta che raccontiamo ai nostri lettori un'ondata di email con ricatto in bitcoin. Ora come ...