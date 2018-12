Oggi è il giorno dei no-tav a Torino A Roma la manifestazione di Salvini

Roma : controlli in hotel e B&B - scoperta evasione tassa sOggiorno 600 mila euro : Roma – Nell’ambito del contrasto all’abusivismo nel settore delle attivita’ ricettive, come hotel, B&B, case-vacanza, affittacamere e altre tipologie, che complessivamente nella Capitale risultano essere piu’ di 12mila, la Polizia di Stato ha attuato un sistema di verifiche incrociate tra annunci pubblicitari e banche dati di Comune e Regione delle strutture autorizzate, sul rispetto della normativa in ...

Mostrata Fort Tarsis in Anthem - Oggi 3 dicembre ultimo giorno per iscriversi alla Closed Alpha : Grazie all'ultimo livestream di Anthem organizzato dagli sviluppatori di Bioware è stata finalmente svelata la città di Fort Tarsis. Si tratta di un punto di riferimento centrale dell'universo ricreato nel gioco. Cresce così l’attesa dei giocatori per l’uscita di Anthem la cui data ufficiale del rilascio è in programma per il prossimo 22 febbraio 2019 su PC, Playstation 4 ed Xbox One. Era stato Michael Gamble, Lead Producer di Anthem, a ...

Oroscopo del giorno Oggi Lunedì 3 Dicembre 2018 : Oroscopo del giorno oggi Lunedì 3 Dicembre 2018. Oroscopo del giorno: seleziona il tuo segno zodiacale e scopri qual il tuo Oroscopo di oggi. Oroscopo: scopri il tuo Oroscopo su amore, lavoro, sesso ed i consigli per vivere al meglio. Oroscopo e astrologia su Roma Daily News. Oroscopo del giorno oggi Lunedì 3 Dicembre 2018 Oroscopo del giorno Ariete oggi un disagio fisico diventerà più evidente e dovrai cercare soluzioni. Ma è importante non ...

Oroscopo del giorno Oggi Domenica 2 Dicembre 2018 : Oroscopo del giorno oggi Domenica 2 Dicembre 2018.Oroscopo del giorno: seleziona il tuo segno zodiacale e scopri qual il tuo Oroscopo di oggi. Oroscopo: scopri il tuo Oroscopo su amore, lavoro, sesso ed i consigli per vivere al meglio. Oroscopo e astrologia su Roma Daily News. Oroscopo del giorno oggi Domenica 2 Dicembre 2018 Oroscopo del giorno Ariete Scoprirai e comprenderai ad un livello profondo, improvvisamente, che la vera felicità è nelle ...

Le notizie del giorno – Colpo alla mafia fOggiana - nel mirino anche la squadra di calcio del FOggia : Le notizie del giorno – Ultime ore caldissime che riguardano il calcio Foggia, si confermano gli ultimi mesi difficilissimi per il club che al momento è impegnato nel campionato di Serie B. In totale sono 30 le persone arrestate da polizia e carabinieri nel blitz antimafia in Puglia contro la “Società Foggiana”, l’accusa è quella di associazione di stampo mafioso, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco e tentato ...

Buongiorno e Buon 1° giorno di Dicembre : ecco IMMAGINI e VIDEO da condividere Oggi su Facebook e WhatsApp [GALLERY] : oggi inizia il mese di Dicembre: con i suoi 31 giorni è il 12° e ultimo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano. Il nome Dicembre deriva da decem, dieci in latino: era il decimo mese del calendario romano, che cominciava con il mese di marzo. I suoi giorni festivi sono l’8 “Festa dell’Immacolata”, il 24 (Vigilia di Natale) il 25 ...

Via Patini : promettevano permessi di sOggiorno in cambio di denaro : Contattava suoi connazionali residenti all'estero e con la promessa di fargli avere un regolare permesso di soggiorno li convinceva a venire in Italia . Il compenso richiesto per la ' pratica ' era di ...

Marte - Oggi è il giorno di InSight : Sta procedendo come da 'manuale' il viaggio di avvicinamento a Marte della missione InSigth della Nasa che arriva oggi, intorno alle 21,00 circa ora italiana, sul pianeta rosso. L'ente spaziale ...

Oroscopo del giorno Oggi Lunedì 26 Novembre 2018 : Oroscopo del giorno oggi Lunedì 26 Novembre 2018. Oroscopo del giorno: seleziona il tuo segno zodiacale e scopri qual il tuo Oroscopo di oggi. Oroscopo: scopri il tuo Oroscopo su amore, lavoro, sesso ed i consigli per vivere al meglio. Oroscopo e astrologia su Roma Daily News. Oroscopo del giorno oggi Lunedì 26 Novembre 2018 Oroscopo del giorno Ariete oggi sarà una giornata da avere mille occhi. Al lavoro non assumere nuovi lavori, non fare più ...

Brexit - May : voto del Parlamento prima di Natale. Merkel : "Oggi giorno triste" : Semaforo verde del Consiglio d'Europa dell'accordo sulla Brexit : i 27 leader Ue hanno dato il via libera politico all'Accordo di divorzio. Da oggi, dunque, partirà un dibattito nazionale sull'accordo ...

Oroscopo del giorno Oggi Domenica 25 Novembre 2018 : Oroscopo del giorno oggi Domenica 25 Novembre 2018. Oroscopo del giorno: seleziona il tuo segno zodiacale e scopri qual il tuo Oroscopo di oggi. Oroscopo: scopri il tuo Oroscopo su amore, lavoro, sesso ed i consigli per vivere al meglio. Oroscopo e astrologia su Roma Daily News. Oroscopo del giorno oggi Domenica 25 Novembre 2018 Oroscopo del giorno Ariete oggi passerai dalle questioni domestiche e ai problemi quotidiani e scoprirai che la ...

Costiera - sequestro da 300mila euro : hotel non versavano tassa sOggiorno : Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha dato esecuzione al sequestro preventivo anche per equivalente, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della ...