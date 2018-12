: Odissea per passaggeri della Grimaldi - TelevideoRai101 : Odissea per passaggeri della Grimaldi - Orticalab : L’amministratore unico dell’Air vede la fine dell’Odissea che dura da oltre 30 anni: «Siamo ormai pronti a realizza… - PiramideRossa : @FuffaroDiego Ecco...bravo, hai usato il termine giusto “sciacallare”...per mettere in evidenza un intellettualismo… -

in mare per circa 390passeggeri del traghetto Cruise Romapartito da Porto Torres e diretto a Barcellona. A causa di un'avaria all'asse elica sinistra la nave si è fermata a circa un miglio dal porto del nord Sardegna. Il comandante ha segnalato il problema alla Capitaneria di porto,mentre i tecnici di bordo si sono messi a lavoro per riparare il guasto che dovrebbe essere stato risolto in serata. La Cruise Roma si è diretta verso Civitavecchia anziché proseguire per la Spagna.(Di domenica 9 dicembre 2018)