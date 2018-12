Novità lavoro | nuove opportunità in tutti i settori

Maternità - Novità per il congedo : al lavoro fino al nono mese di gravidanza : Arrivano grandi novità per le neo mamme lavoratrici, grazie al nuovo emendamento della Lega, dedicato alle politiche della famiglia, approvato dalla Commissione Bilancio della Camera. La nuova proposta annuncia che chi ne avrà il desiderio, con il benestare del dottore, avrà la facoltà di trattenersi al lavoro , fino al nono mese e godere del periodo di astensione dei 5 mesi, subito dopo il parto. Nel nuovo schema, chiamato " Maternità agile", i ...

Cambia il congedo di maternità - al lavoro sino al nono mese : tutte le Novità della Manovra : NUOVA STRETTA ANTI-BAGARINAGGIO - I biglietti dovranno essere nominali per spettacoli, a partire dai concerti, nelle strutture con capienza oltre i 5000 spettatori, come stadi o palazzetti. Sono ...

Dal bonus lavoro ai terreni gratis : le ultime Novità della manovra : Dall'agevolazione per chi assume laureati e dottorandi alla concessione di terre in uso gratuito per le coppie che fanno più...

Manovra 2019 - decreto semplificazioni : le ultime Novità in tema lavoro : Assieme al decreto fiscale e alla Legge di bilancio 2019, il Governo nella tarda serata di lunedì 15 ottobre, ha annunciato davanti alla platea dei giornalisti un altro importante provvedimento: il decreto semplificazioni, un tagliascartoffie con l’obiettivo di sburocratizzare il mondo delle imprese, ma non solo. Il decreto si occupa in buona parte di misure in tema di ammortizzatori sociali, riforme degli adempimenti per il lavoro e le ...