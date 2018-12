No Tav | Siamo in 100 mila a Torino

Manifestazione No Tav a Torino - una marea in piazza : “Siamo 70mila” : Al via a Torino la Manifestazione dei No-Tav, in marcia contro la realizzazione della linea dell'Alta Velocità Torino-Lione. Da piazza Statuto i partecipanti si muovono in direzione piazza Castello dove sono previsti interventi dal palco. Secondo gli organizzatori, sarebbero in 70mila: "Questa è una data storica".Continua a leggere

Torino - scende in piazza il popolo dei 'No-Tav'. "Siamo in 70mila" : A quasi un mese dalla manifestazione dei 40mila favorevoli all'alta velocità Torino-Lione, manifestano i contrari. Grillo contestato a Roma: "M5S ha tradito"

No Tav a Torino - Alberto Perino : "Siamo tanti - convinti e resistenti" : I No Tav scendono in piazza a Torino. "Siamo in tanti, allegri, colorati e convinti - dice Andrea Perino, leader della protesta contro la linea di Alta velocità Torino - Lione. "Se si chiede a chiunque qui cosa è il Tav, ognuno di loro sa rispondere. Se le madamin avessero chiesto alla loro piazza, nessuno avrebbe saputo rispondere", continua. Il riferimento è alla manifestazione delle persone favorevoli alla Tav, ...

No Tav - Perino : Siamo tanti - convinti e resistenti : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

M5s - il militante No-Tav a Grillo : “Perché non sei al corteo contro l’opera?”. “Ho preso 4 mesi di galera - siamo soci” : Nel giorno della manifestazione a Torino contro la Tav – in attesa dell’analisi ‘costi-benefici’ del governo, ancora diviso, per decidere se si farà o meno l’infrastruttura – Beppe Grillo è arrivato a Roma per partecipare alla presentazione del libro “Palermo Connection” di Petra Reski, alla mostra Più libri, più liberi. Ma se il co-fondatore M5s e garante del Movimento non ha voluto replicare ai ...

Boccia : sì a Tav - siamo a limite pazienza : 17.18 "Se siamo qui significa che siamo al limite della pazienza". Lo dice il presidente di Confindustria Boccia, a margine di una manifestazione a Torino di associazioni di industriali, artigiani, commercianti, cooperative, a favore della Tav. "Diciamo sì all'Alta velocità TorinoLione perché le infrastrutture sono un' idea di società, includono, sono una visione del Paese, centrale tra Europa e Mediterraneo, aperta Est e Ovest", ha aggiunto.

Stefania Sandrelli "siamo più poveri" - Paolo Taviani "il suo nuovo film" : l'ultimo saluto a Bernardo Bertolucci : Una persona unica e specialissima. Un grande maestro. Soprattutto un insostituibile amico. Il mondo del cinema e della cultura sfila nella camera ardente allestita in Campidoglio e dà l'ultimo saluto ...

Juric : 'MeriTavamo di vincere'. Giampaolo : 'Siamo stati all'altezza' : Un pareggio per interrompere la serie negativa di entrambe le genovesi ma Ivan Juric non è soddisfatto. 'Una partita giocata così la devi vincere. Sono orgoglioso dei miei ragazzi perché hanno fatto ...

Tav - Chiamparino : 'Se il governo si sfila siamo pronti a farla noi' : "Se malauguratamente il governo dovesse bloccare la Tav, noi siamo pronti a lavorare con le Regioni limitrofe per prenderne in carico la realizzazione". Lo ha detto il presidente della Regione ...

Tav - Conte : "Saprò ascoltare TorinoNon siamo il governo del no" : "Sicuramente va ascoltata l'opinione di questi cittadini che sabato, in modo educato e composto, hanno sfilato per esprimere il loro giudizio. A breve si concluderà la valutazione costi-benefici che stiamo effettuando al fine di pervenire alla decisione finale migliore per i cittadini". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista a 'La Stampa', a proposito della questione Tav Segui ...

Olivicoltura in Puglia - CIA : "Siamo all'anno zero - serve Tavolo interministeriale" : ... ecco perché la situazione del settore olivicolo è la spia di una questione più ampia, che necessita di un tavolo interministeriale dove i dicasteri di Economia, Agricoltura, Sud e Lavoro possano ...

Torino - i Sì Tav in piazza (senza bandiere politiche) «Siamo 30mila». Appendino : aperta alle critiche Foto|Video : La sindaca: accolgo le critiche e sono pronta a instaurare un dialogo costruttivo sulla Torino di domani, anche con chi ha una visione diversa dalla nostra

Tav - a Torino in piazza il popolo del sì 'Siamo 30mila'. Lega contro M5S : ... della politica, del sindacato, imprenditori, lavoratori, giovani e anziani, volontari olimpici e gente comune che hanno accolto l'invito della vigilia, nessuna bandiera di appartenenza politica né ...

Torino - i Sì Tav in piazza (senza bandiere politiche) «Siamo 30mila». Appendino : aperta alle critiche Foto|Video : La sindaca: accolgo le critiche e sono pronta a instaurare un dialogo costruttivo sulla Torino di domani, anche con chi ha una visione diversa dalla nostra