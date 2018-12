No Tav | Perino | Siamo tanti | convinti e resistenti

No Tav a Torino - Alberto Perino : "Siamo tanti - convinti e resistenti" : I No Tav scendono in piazza a Torino. "Siamo in tanti, allegri, colorati e convinti - dice Andrea Perino, leader della protesta contro la linea di Alta velocità Torino - Lione. "Se si chiede a chiunque qui cosa è il Tav, ognuno di loro sa rispondere. Se le madamin avessero chiesto alla loro piazza, nessuno avrebbe saputo rispondere", continua. Il riferimento è alla manifestazione delle persone favorevoli alla Tav, ...

Torino - i No-Tav in consiglio comunale. Perino : “M5S? sono nàif. Ora sullo scranno - noi per la nostra strada” : “Non voglio parlare contro il Movimento Cinque Stelle, loro fanno il loro mestiere e noi il nostro. Certo, fare opposizione è diverso che governare: sono sugli scranni ora. sono 29 anni che ci battiamo contro la Tav e non ci spaventiamo ora che al governo ci sono M5s e Lega. Se devo fare un appunto ai grillini li reputerei naìf”. Così Alberto Perino, leader storico del movimento No-Tav, a margine del consiglio Comunale che oggi a ...