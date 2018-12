No a Euro e Nato e lotta per il lavoro | comunisti spezzini in piazza

L’Antitrust ha sanzionato Facebook con un multa di 10 milioni di Euro : L’AGCM (l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche nota come Antitrust) ha chiuso l’istruttoria avviata lo scorso aprile contro Facebook Ireland Ltd. e la società che la controlla, Facebook Inc., sanzionandole con una multa da 10 milioni di euro per aver violato gli

In ritardo il Samsung Galaxy S10 destinato all’Italia : processore Europeo inferiore a Snapdragon 855 : Ci sono moltissimi aspetti che già in questo periodo possiamo prendere in considerazione per quanto riguarda il Samsung Galaxy S10, con alcune caratteristiche destinate a fare la differenza nei prossimi mesi. Ieri ci siamo soffermati sulla questione 5G e sul notch angolare, come avrete notato dall'articolo apposito, mentre oggi 7 dicembre occorre per forza di cose dedicare qualche considerazione in più sul processore. A maggior ragione se ...

Mercato del legno : le aziende italiane prime in Europa a poter marcare CE il perlinato ad uso strutturale grazie al via libera dell’UE : Si conclude con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il percorso normativo iniziato più di un anno fa da Conlegno, con il supporto tecnico di Assolegno e dell’Organismo di Valutazione Tecnica Exova BM Trada, per permettere alle aziende italiane, prime in Europa, di poter produrre e marcare CE perlinato ad uso strutturale. Un traguardo fondamentale che consentirà alle imprese dello Stivale di gestire e superare le ...

Atletica - Yeman Crippa in lizza per essere nominato atleta Europeo del mese di novembre : L’atleta italiano si è guadagnato la candidatura grazie alla vittoria nel cross internazionale Warandeloop di Tilburg L’azzurro Yeman Crippa è in nomination per l’atleta europeo del mese di novembre 2018. Il giovane mezzofondista si è guadagnato la candidatura grazie alla vittoria nel cross internazionale Warandeloop di Tilburg, in Olanda, a due settimane dai Campionati Europei di corsa campestre che si svolgeranno ...

Manovra - maxiemendamenti tra Camera e Senato per adeguarla alle richieste Europee : 'A questo punto sono i politici a dover dire cosa fare, anzi come fare a trovare le risorse da tagliare per riportare i conti italiani nei margini richiesti dall'Ue' è il messaggio che arriva a firma ...

Ginnastica – Concluso il Campionato di Serie C : Eurogymnica Torino Cascalla d’Argento : le giovani ipotecano il futuro : A Verona si è chiuso il Campionato di Serie C: Eurogymnica Torino Cascella si piazza sul secondo gradino del podio nella classifica finale Si conclude con un risultato clamoroso il Campionato di Serie C 2018, Zone Tecniche 1 e 2. Eurogymnica Torino Cascella dopo aver messo in pedana le giovanissime speranze del club nelle tre prove del Campionato 2018, si piazza sul secondo gradino del podio nella classifica finale, raggiungendo un ...

Golf - European Tour 2019 : Cameron Smith si aggiudica l’Australian PGA Championship - Renato Paratore chiude 19° : Duello appassionante tra gli australiani Cameron Smith e Marc Leishman nell’ultimo giro dell’Australian PGA Championship. Sul par 72 del RACV Royal Pines Resort di Gold Coast (Australia), i due padroni di casa hanno dato vita ad un quarto round emozionante e ricco di colpi di scena. Cameron Smith è riuscito a difendere il titolo conquistato già lo scorso anno ottenendo la terza vittoria in carriera, la seconda sullo European ...

Arezzo - l'economia e l'Europa : Confartigianato chiama il viceministro Garavaglia : Infine il reddito di cittadinanza, che preoccupa sopratutto per le ripercussioni sul versante di politica fiscale e degli investimenti della manovra." "Quello degli investimenti " soggiunge il ...

Golf - European Tour 2019 : Cameron Smith balza in testa all’Australian PGA Championship nel secondo giro - Renato Paratore recupera posizioni : Si è concluso anche il secondo giro dell’Australian PGA Championship in scena presso il RACV Royal Pines Resort di Gold Coast (Australia). Dopo le prime 36 buche si è portato al comando l’australiano Cameron Smith, già vincitore del torneo lo scorso anno. Il 25enne nato a Brisbane, che in carriera ha conquistato anche una vittoria sul PGA Tour, ha realizzato un giro quasi impeccabile, mettendo a segno otto birdie e un solo bogey e ...

Golf - European Tour 2019 : McLeod e Jager al comando dell’Australian PGA Championship dopo il primo giro - indietro Renato Paratore : Settimana particolarmente ricca per lo European Tour 2019 di Golf: in contemporanea si disputano infatti l’Africa Bank Mauritios Open e l’Australian PGA Championship. Il secondo si è aperto nella notte italiana presso il RACV Royal Pines Resort di Gold Coast (Australia). dopo le prime 18 buche si è formata al comando una coppia australiana composta da Jake McLeod e Matt Jager. I due hanno chiuso il giro odierno in 66 colpi, con un -6 ...

Europa e Nato contro Mosca «Liberate le navi e i marinai» : A nome dell'Unione Europea hanno contattato il presidente ucraino Petro Poroshenko sia Donald Tusk, che presiede il Consiglio Europeo, sia l'alta rappresentante per la politica estera Federica ...

Ginnastica Ritmica – Campionato Italiano di Serie A 2018 : splendido bronzo per l’Eurogymnica Torino Cascella : E’ un bronzo storico per l’Eurogymnica Torino Cascella. Un risultato senza precedenti per un club torinese al Campionato Italiano di Serie A di Ginnastica Ritmica Risultato incredibile quello raggiunto da EUROGYMNICA Torino Cascella sabato scorso, 24 novembre 2018, a Fabriano dove si è disputata la terza prova del Campionato Italiano di Serie A 2018 di Ginnastica Ritmica. E quando diciamo storico intendiamo veramente senza ...

Andrea Zappia (ad Sky Italia) nominato Chief Executive Continental Europe : «Sky annuncia oggi un importante cambiamento organizzativo, che nasce dall'esigenza di massimizzare le opportunità di crescita dei paesi dell'Europa Continentale dove Sky opera e con l'obiettivo di sfruttare al meglio le potenzialità dei diversi mercati», spiega una nota. «In questo nuovo scenario, l'amministratore delegato di Sky Italia, Andrea Zappia, viene nominato Chief Executive Continental Europe con effetto ...

Venti di guerra tra Russia e Ucraina - sequestrate tre navi. Nato ed Europa si schierano con Kiev : ... tra le preoccupazioni e denunce di Kiev secondo cui la avveniristica infrastruttura viene usata per ritardare il passaggio delle sue imbarcazioni, creando danno all'economia nazionale ed esercitando ...