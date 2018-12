Nelle scuole durante le feste ci sarà il crocifisso Lo ha annunciato Bussetti

ScuolaDigitaleTIM : Nelle scuole d'Italia arriva l'Internet of Things : Proprio per questo, è importante che i giovani e i giovanissimi di oggi sappiano da subito di cosa si sta parlando, e quali sono gli elementi di tecnologia e scienza che permetteranno agli oggetti di ...

Pulizia Nelle scuole - finisce l’era degli appalti esterni alle cooperative : ok a 12mila assunzioni statali “a costo zero” : Stop agli appalti di Pulizia nelle scuole. Il governo ha deciso di stabilizzare i collaboratori scolastici e chiudere definitivamente l’era delle cooperative. Da quasi due decenni il servizio era stato “esternalizzato”: l’obiettivo era ottenere risparmi ed efficienza, l’unico risultato è stato un continuo ricatto occupazionale da parte delle imprese e una serie di problemi più o meno gravi con le gare, mentre centinaia di milioni continuavano a ...

Battipaglia - oggi e domani Nelle scuole il Green Game sulla raccolta differenziata : Tanta attesa per la Finalissima Regionale del 9 gennaio a Città della Scienza. Sono attesi 52 Istituti Scolastici che si contenderanno il titolo di CAMPIONE REGIONALE Green Game CAMPANIA.

Lega islamica del Veneto : 'Ai musulmani il presepe Nelle scuole non dà fastidio' : Di fronte al sopraggiungere del Natale e delle polemiche che ''tirano in ballo i musulmani'', la Lega islamica del Veneto ha voluto sottolineare la propria posizione di apertura verso la festa cristiana del 25 dicembre. Al contrario di quanto alcuni potrebbero pensare, Bouchaib Tanji assicura che i simboli del Natale non sono un problema per le famiglie musulmane. Un'affermazione che pare quasi una risposta alle recenti dichiarazioni politiche ...

Presepe Nelle scuole - sono ben 546 gli istituti veneti che hanno risposto al bando regionale : 'La risposta più bella alla provocazione di don Favarin l'hanno data le scuole che hanno accolto l'iniziativa originale, voluta dal Consiglio regionale del Veneto con propria mozione lo scorso anno e ...

Salvini e i presepi Nelle scuole : “Chi tiene Gesù fuori dalle classi non è un educatore” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, commenta la decisione di alcune scuole di non fare il presepe o non cantare le canzoni natalizie: "Non penso che Gesù bambino o Tu scendi dalle stelle possa dar fastidio a qualcuno. Il Natale è una festa così bella che penso possa abbracciare tutte le fedi e tutte le religioni. Chi tiene Gesù bambino fuori dalle porta della classe non è educatore".Continua a leggere

UK : contro il caos informativo - giornalisti Nelle scuole per aiutare i ragazzi ad uno consumo consapevole delle notizie : Ma l'adolescenza è anche un'età decisiva per imparare le regole su cui si regge il mondo dell'informazione, con quali dinamiche si diffondono le notizie false e cosa possiamo fare per arginare questo ...

La sicurezza Nelle scuole accende la miccia in Consiglio : Se poi ci sono stati ritardi non è colpa nostra: chi amministra e conosce il mondo del pubblico sa che le tempistiche sono diverse da quelle del privato». Se da una parte la maggioranza rivendica che ...

Addetti alle pulizie Nelle scuole - dopo la protesta sotto le finestre di palazzo Chigi e del Miur per Usb "siamo di fronte a un ... : È evidente che oggi non finisce la lotta ma, ancor con più forza, sarà necessario continuare a chiedere e pungolare la politica per far sì che tenga fede agli impegni presi davanti a migliaia di ...

Vaccini - l'igienista : "Farli Nelle scuole per aumentare le coperture" : Milano, 30 nov. (AdnKronos Salute) - "La scuola è il posto ideale dove fare innanzitutto cultura [...]

Vaccini - l’igienista : “Farli Nelle scuole per aumentare le coperture” : “La scuola è il posto ideale dove fare innanzitutto cultura della vaccinazione. nelle scuole dove si fanno” le iniezioni scudo, “soprattutto nell’adolescente e quindi nella scuola media, si raggiungono coperture mediamente di 20 punti percentuali più alte rispetto ai posti dove si fa il classico invito a casa. E’ importante quindi coinvolgere le istituzioni scolastiche”. E’ la visione di Michele ...

Vaccini - l'igienista : "Farli Nelle scuole per aumentare le coperture" : Milano, 30 nov., AdnKronos Salute, - "La scuola è il posto ideale dove fare innanzitutto cultura della vaccinazione. nelle scuole dove si fanno" le iniezioni scudo, "soprattutto nell'adolescente e ...

Vulcani : da Napoli l’appello al Governo per l’introduzione Nelle scuole dell’Educazione al Rischio : “Da Napoli l’appello al Governo che introduca nelle scuole l’Educazione al Rischio. Chiediamo al Governo di istituire nelle scuole italiane l’Educazione al Rischio, inserire nei curriculi questo approfondimento particolare al fine di fare veramente un discorso di prevenzione, formazione e di educazione all’ambiente”. Lo ha affermato Grazia Paolella, Presidente del Comitato Scientifico della Conferenza Internazionale Resilience and Sustainability ...

Crocifisso e presepe Nelle scuole - ok dal ministro Bussetti/ 'Simbolo della nostra storia e cultura' - IlSussidiario.net : Crocifisso e presepe nelle scuole, ok dal ministro dell'istruzione Marco Bussetti: 'Simbolo della nostra storia e della nostra cultura'.