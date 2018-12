Neanche l' Inter riesce a fermare la corsa della Juve | i bianconeri vincono 1-0 | decide

Juve Inter - Ceccarini : 'Contatto Ronaldo-Iuliano? Non era rigore Neanche con il Var' : Juventus-Inter è alle porte. Nella settimana in cui si sono riaccese le polemiche per il contatto di gioco tra D'Ambrosio e Zaniolo in Roma-Inter sull'utilizzo del Var. Quando sono ormai passati vent'...

Olimpieri - IeT - : "Dello sviluppo promesso con le Aree Interne Neanche l'ombra" : "Con un provvedimento datato 19 novembre 2018 , Prot. Gen. 43767, il Comune di Orvieto intende affidare un incarico di collaborazione ad un giornalista professionista per divulgare e diffondere le ...

Tria su banche : 'vedremo stress test e come intervenire'. Spread oltre 300 non è febbre a 40 ma Neanche a 37' : "Vedremo gli stress test il prossimo mese, si vedrà il livello di capitale e lì si vedrà come intervenire". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, facendo riferimento al rischio che il rialzo dello Spread ha sulle banche italiane.

Inter-Milan 1-0 : Icardi all’ultimo respiro regala il derby (meritato) a Spalletti. Gattuso non prova Neanche a ringhiare : È il derby di Icardi. Un’altra volta, come un anno fa: l’Inter vince di nuovo all’ultimo secondo, con un gol pesantissimo del suo centravanti e capitano che firma l’1-0 nel recupero. L’ennesima vittoria a tempo scaduto in questa stagione che comincia a prendere una piega entusiasmante per i nerazzurri, alla vigilia della grande sfida al Barcellona e di una striscia di fuoco che chiarirà le ambizioni di Spalletti &Co.. È fortuna, magari un ...