Né Icardi | né Ronaldo quando conta c' è la testa di Mario

Juventus Inter - Cristiano Ronaldo vs Icardi : il confronto in numeri : Gol, occasioni create, ma non solo. Juve-Inter sarà anche la sfida nella sfida tra i due bomber delle rispettive squadre: da una parte Cristiano Ronaldo, super colpo di mercato della dirigenza ...

Juventus-Inter - per i bookmaker di Sisal Matchpoint nessuna sorpresa : avanti i bianconeri a 1 - 58. Ronaldo favorito nella sfida del gol contro Icardi : È uno dei match più attesi del campionato, il Derby d’Italia, una rivalità storica del nostro calcio. È Juventus-Inter e, nonostante gli 11 punti di vantaggio dei bianconeri sui nerazzurri, la sfida può riservare sorprese. La squadra di Allegri colleziona record su record:13 vittorie e 1 pareggio, 40 punti nelle prime 14 giornate, nessuno in Serie A era mai partito così bene. L’Inter non vince a Torino dal 2012 e, nelle ultime 5 trasferte, ...

Juventus-Inter - probabili formazioni : Ronaldo contro Icardi - spettacolo all’Allianz : Juventus-Inter probabili formazioni – All’Allianz Stadium si attende una partita scoppiettante da entrambe le parti. Il derby d’Italia tra Juventus e Inter è una delle partite più spettacolari del nostro campionato ed entrambi gli allenatori giocheranno per vincere. Da una parte c’è Allegri a caccia di altri record: la Juventus è infatti ancora imbattuta e su […] L'articolo Juventus-Inter, probabili formazioni: ...

Icardi punta Ronaldo : L'ira funesta di Ronaldo per il Pallone d'Oro assegnato al suo ex compagno Modric o la gioia contagiosa di Icardi dopo avere rastrellato premi per la sua annata da record? La sfida Juve-Inter di ...

Juve-Inter sarà la prima volta di Ronaldo contro Icardi : Juventus-Inter è anche Cristiano Ronaldo contro Mauro Icardi , i due giocatori simbolo delle rispettive squadre in questo avvio di stagione. Sulla carta un confronto improponibile. Da una parte CR7 ...

Mancini : 'Icardi e Ronaldo decideranno Juventus-Inter' : TORINO - ' Sarà una bella partita, sono due grandi squadre piene di grandi giocatori. Ronaldo e Icardi sono quelli che possono risolverla e probabilmente sarà così '. Il ct azzurro Roberto Mancini si ...

Marchisio : 'Ronaldo è cambiato - Icardi tra i migliori al mondo' : E in questo è uno dei più forti al mondo. C.Ronaldo ha cambiato il suo modo di giocare in Italia. Molte volte si abbassa per prendere la palla, fa parte sempre della manovra ed è sempre presente in ...

Marchisio : 'Icardi o Ronaldo? Io punto su Chiellini' : ... è uno dei più forti al mondo. Ronaldo ha cambiato il suo modo di giocare in Italia, prende parte alla manovra, è sempre presente in qualsiasi gol, è più determinante per la Juve. Sono due grandi ...

Marchisio : 'Icardi o Ronaldo? Io punto su Chiellini' : ' Sono due giocatori completamente diversi - continua a Sky Sport il centrocampista oggi allo Zenit - Icardi può essere assente anche per 90' ma gli basta un pallone in area per far gol, è uno dei ...

Dal contratto di Icardi al confronto con Cristiano Ronaldo - Wanda Nara esalta il marito : “Mauro è diverso” : Wanda Nara a 360° su Mauro Icardi, i figli e Cristiano Ronaldo: la moglie dell’attaccante dell’Inter si confessa in un’intervista “Io sono una mamma normale che porta a scuola i figli, li porta a giocare a calcio, poi alla sera va a litigare per il contratto di suo marito”: ammette candidamente Wanda Nara in un’intervista a Leggo in cui si è confessata sui vari aspetti della sua vita. “Non ...

Juventus - Dybala : 'Io e Ronaldo felici insieme'. E Scaloni lo preferisce a Icardi : E una lunga intervista concessa al 'Daily Mail' ha parlato soprattutto del suo mondo bianconero: 'L'obiettivo è sempre vincere i titoli, ma quest'anno abbiamo una grande occasione per conquistare la ...

Wanda Nara punzecchia Cristiano Ronaldo : “Icardi è lì con lui” : Wanda Nara ha parlato del suo amato Mauro Icardi, facendo anche un parallelismo scomodo con Cristiano Ronaldo Wanda Nara è tornata a parlare del suo Maurito, in chiave mercato ma non solo: “Se il PSG mi ha chiamato per lui? Mai, non conoscono il mio numero. Io non rompo le scatole prima di una partita importante, Mauro ha bellissimi ricordi ed è cresciuto a Barcellona. Ha un’amicizia bellissima con Messi“. Questo quanto ...