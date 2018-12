Nba | Spurs e Lakers non tradiscono le attese

Nba - che errore degli Spurs : LeBron James torna rookie per una sera : Episodio curioso prima della sfida tra i San Antonio Spurs e i Los Angeles Lakers. Nelle tradizionali "Game Notes" pre-partita, i fogli per la stampa pieni di statistiche e curiosità sulle due squadre ...

Nba - San Antonio-Los Angeles 132-120 : ultimo quarto da sogno - Belinelli e gli Spurs ribaltano i Lakers : Il quarto e ultimo incontro stagionale tra gli Spurs e i Lakers non ha tradito le attese di una sfida che nei suoi primi tre episodi non è mai stata banale. Due giorni dopo la vittoria di L.A. allo ...

Nba - San Antonio Spurs in crisi nera : disastro contro i Jazz - Popovich “da record” : NBA, situazione anomala per i San Antonio Spurs che dopo anni di successi non riescono a reinventarsi a seguito dell’addio di Ginobili, Leonard e Parker Ancora una sconfitta, la 13 in stagione, per i San Antonio Spurs battuti 139-105 dagli Utah Jazz ed ora penultimi in Western Conference. A condannare la franchigia texana nella trasferta di Salt Lake City i canestri di Donovan Mitchell, 20, e Rudy Gobert che chiude in doppia doppia ...

Risultati Nba : guizzo playoff per Mavs - Lakers e Spurs - i ‘nuovi’ Sixers continuano a vincere : Risultati NBA, Los Angeles Lakers di LeBron James vincono e convincono allo Staples contro Phoenix, male invece i Jazz Risultati NBA, notte americana ricca di appuntamenti. I Los Angeles Lakers di LeBron James sembrano aver ingranato le marce alte, vincendo in casa contro i Suns e portandosi a 14-9 in stagione, record niente male al momento. 120-96 contro Phoenix, una gara senza storia grazie ad un secondo quarto da 40-15, 23 per LeBron, ...

Nba – Spurs - così non va! Patty Mills scuote i compagni : “ci sentiamo imbarazzati - ma dobbiamo tirare fuori il pride” : Inizio di stagione complicato per i San Antonio Spurs: il ‘veterano’ Patty Mills cerca di dare la scossa alla squadra e chiede di tirare fuori il ‘pride’ Inizio di stagione davvero complicato per i San Antonio Spurs. La franchigia texana si ritrova al penultimo posto ad Ovest, con un record negativo di 10 vittorie e 12 sconfitte. Di certo una posizione alla quale gli Spurs non sono abituati e che crea un po’ ...

Nba - James domina il duello con Doncic. Gli Spurs crollano con Houston : Lebron James e i suoi Los Angeles Lakers infilano l'11ma vittoria nelle ultime 15 partite e salgono al sesto posto nella Western Conference. Ne hanno fatto le spese i Mavericks, sconfitti 114-103. Ha ...