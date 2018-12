Nba | San Antonio e Belinelli ottimi nella vittoria sui Lakers | Raptors ko contro i Nets

Nba - San Antonio-Los Angeles 132-120 : ultimo quarto da sogno - Belinelli e gli Spurs ribaltano i Lakers : Il quarto e ultimo incontro stagionale tra gli Spurs e i Lakers non ha tradito le attese di una sfida che nei suoi primi tre episodi non è mai stata banale. Due giorni dopo la vittoria di L.A. allo ...

Basket - Nba : crisi senza fine per San Antonio - Dallas prosegue la rincorsa : WASHINGTON - Adesso è crisi. Terza partita nelle ultime quattro uscite con oltre 30 punti di scarto e penultimo posto nella Western Conference. Nuovo tracollo di San Antonio, 11-13, a Salt Lake City ...

Basket - Nba : Belinelli rientro amaro - San Antonio ko contro Utah : Cinque le partite disputate nella notte NBA, con un solo italiano in campo. Dopo aver saltato la gara contro Portland per un problema al collo, Marco Belinelli è tornato sul parquet ma i suoi San ...

Nba - San Antonio Spurs in crisi nera : disastro contro i Jazz - Popovich “da record” : NBA, situazione anomala per i San Antonio Spurs che dopo anni di successi non riescono a reinventarsi a seguito dell’addio di Ginobili, Leonard e Parker Ancora una sconfitta, la 13 in stagione, per i San Antonio Spurs battuti 139-105 dagli Utah Jazz ed ora penultimi in Western Conference. A condannare la franchigia texana nella trasferta di Salt Lake City i canestri di Donovan Mitchell, 20, e Rudy Gobert che chiude in doppia doppia ...

Risultati Nba – Utah a valanga su San Antonio - Miami ko contro i Magic : sorridono Indiana e Dallas : Grandissima prestazione dei Jazz che si sbarazzano senza pietà di San Antonio, vittorie esterne per Sacramento e Orlando Sorprese ed emozioni nella notte NBA, caratterizzata da match davvero spettacolari. Uno su tutti quello disputato all Vivint Smart Home Arena tra Utah e San Antonio. I Jazz sfornano una prestazione magistrale, demolendo gli avversari con il punteggio di 139-105, maturato grazie alla partenza sprint dei padroni di casa. ...

Nba - Utah-San Antonio 139-105 : i Jazz spazzano via gli Spurs - 5 punti per Belinelli : Utah Jazz-San Antonio Spurs 139-105 La vittoria contro i Portland Trail Blazers non ha sanato i problemi dei San Antonio Spurs, che per la terza volta nelle ultime quattro gare hanno subito una sonora ...

Nba risultati - Gallinari trascinatore. E i Clippers passano a New Orleans : New Orleans-Los Angeles Clippers 126-129 Dopo il passo falso di Dallas, i Clippers tornano in carreggiata nel difficile 'back to back' di New Orleans. Al termine di una gara divertente nella quale gli ...

Nba : i Clippers di Gallinari frenano contro i Mavericks - San Antonio schianta Portland senza Belinelli : LeBron James , con i suoi 22 punti, trascina i Lakers alla vittoria contro i Suns, che perdono Booker per infortunio, per 96-120. Non bastano 21 punti a Gallinari per i Clippers contro Dallas , 110-...

Nba - risultati degli italiani : Gallinari perde a Dallas - San Antonio vince nonostante l'infortunio di Belinelli : Dallas Mavericks-L.A. Clippers 114-110 C'era almeno un giocatore in campo per il quale la sfida contro gli L.A. Clippers aveva un sapore particolare. nonostante le smentite di rito post-gara, era ...

Ministro polacco ha annunciato sanzioni dell'Unione Europea per elezioni in DoNbass - : L'Unione Europea potrebbe presto annunciare i nomi di coloro ai quali sono imposte le sanzioni per lo svolgimento delle elezioni nel Donbass, ha detto il Ministro degli esteri polacco Jacek ...

Nba - San Antonio-Houston 105-136 : i Rockets travolgono gli Spurs - 10 punti per Belinelli : San Antonio Spurs-Houston Rockets 105-136 Se pensavate che la sonora sconfitta sul campo dei Minnesota Timberwolves fosse il punto più basso della stagione dei San Antonio Spurs, forse dovrete ...

Nba - Chicago-San Antonio 107-108 : gli Spurs soffrono ma vincono nel finale - 7 punti per Belinelli : Per anni i San Antonio Spurs hanno accumulato vittorie grazie a una capacità molto sottovalutata: la capacità di eseguire nei finali tirati contro squadre magari anche più talentuose, ma meno ...

Nba - i San Antonio Spurs battuti da New Orleans. Gallinari out ma i Clippers vincono : ROMA - I San Antonio Spurs perdono ancora in trasferta: contro i New Orleans Pelicans finisce 140-126. È la sesta sconfitta lontano da casa per i texani ai quali non bastano i 21 punti di DeMar ...

Nba : Clippers ok senza Gallinari - San Antonio cade a New Orleans : Continua il momento positivo dei Clippers . La squadra di Danilo Gallinari, seppur assente per influenza, supera non senza difficoltà in trasferta Atlanta , 119-127, grazie al contributo decisivo di ...