Nba | risultati | la JuveNets piega Toronto | che scivoloni per Denver e Okc

Nba - risultati : gli Spurs ribaltano LeBron - i Warriors fermano Giannis : Importante vittoria per San Antonio, che rimonta in casa contro i Lakers nonostante i 35 punti di LeBron James. Marco Belinelli ci mette 11 punti per aiutare il successo dei texani, scatenati nell'...

Risultati Nba – Golden State batte Milwaukee - Le Bron James non basta ai Lakers : ko anche Detroit e Raptors : I Los Angeles Lakers in trasferta perdono contro gli Spurs, male anche Milwaukee in casa contro i Warriors: tutti i Risultati NBA nella notte italiana Nella notte italiana 10 sono State le partite disputate sul parquet oltreoceano valide per la regoular season NBA. Tante le emozioni regalatici dai cestisti delle franchigie delle squadre di basket più famose del mondo, tra cui spicca senza dubbio la vittoria di Golden State su Milwaukee. In ...

Nba - i risultati della notte : Philadelphia si prende il 2° posto - OKC battuta in volata : Detroit Pistons-Philadelphia 76ers 111-117 Prova di forza dei Philadelphia 76ers, che concedono una serata di riposo a Joel Embiid , 12 mesi fa di questi tempi era costretto a saltare i back-to-back ...

Nba 2019 - i risultati della notte (8 Dicembre) : Golden State supera Milwaukee - Brooklyn batte Toronto nella Juventus Night - gli Spurs di Belinelli superano i Lakers : Dieci partite nella notte NBA. La scontro più atteso era quello tra i Milwaukee Bucks e i Golden State Warriors. Ad imporsi sono stati i campioni in carica per 105-95 grazie ai 40 punti degli Splash Brothers (20 punti sia per Curry sia per Thompson), mentre ai padroni di casa non bastano i 22 punti e 15 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo. Per Golden State è la terza vittoria consecutiva e la vetta della Western Conference è ormai quasi ...

Nba 2019 - i risultati della notte (7 dicembre). Successi netti per Celtics e Blazers - Rockets ko in casa dei Jazz : Soltanto tre partite in questa notte NBA, e senza nemmeno un gran numero di emozioni: tutte, infatti, si sono concluse con ampi margini tra le franchigie impegnate. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio. Complice anche un’abominevole percentuale da due (39,6%), i New York Knicks cedono per 128-100 al TD Garden contro i Boston Celtics, che sopperiscono più che bene alla serata no di Gordon Hayward. In doppia cifra ci vanno in sette, Kyrie ...

Risultati Nba – Sorridono i Celtics - Rockets ko : tutte le sfide della notte italiana : Bene Celtics, Blazers e Jazz: solo tre sfide nella notte italiana, tutti i Risultati delle partite NBA Poche le partita di NBA disputate nella notte italiana: solo tre le sfide che hanno intrattenuto il pubblico americano. Ad aprire le danze è stata la partita tra Boston Celtics e New York Knicks, vinta dai padroni di casa per 128-100. I Celtics sono stati trascinati alla vittoria dai 22 punti di Irving, ben affiancato da Brown e Horford, ...

Nba - i risultati della notte : Houston crolla contro Utah - successi per Boston e Portland : Utah Jazz-Houston Rockets 118-91 A Houston i problemi sono molto più seri del previsto. Non è bastato allontanare Carmelo Anthony per ridare linfa a una squadra che resta fortemente disfunzionale e il ...

Nba - risultati : LeBron show - Spurs ribaltati. Gallinari si ferma a Memphis : I Lakers , 15-9, , trascinati per mano da LeBron mostruoso con 42 punti, vincono la terza partita consecutiva regolando sul terreno di casa gli Spurs , 11-14, sempre più' in crisi. Belinelli gioca ...

Nba - risultati : Curry imprendibile - 42 punti. George 47 - Okc rimonta epica : Stephen Curry e Paul George sono gli assoluti protagonisti sul palcoscenico della notte Nba. I 42 punti , con 9/14 da 3, , 9 rimbalzi e 7 assist di Steph mandano al tappeto i malcapitati Cavaliers e ...

Nba 2019 - i risultati della notte (6 dicembre) : Toronto e Denver comandano le classifiche - vittorie importanti di Lakers - Warriors e Thunder - cadono Gallinari e Belinelli : Ben dieci i match in questa nottata NBA, e numerose sfide ad altissimo livello per quanto riguarda le due Conference. Da una parte i Toronto Raptors piegano i Philadelphia 76ers e si confermano prima forza ad Est, e forse dell’intera Lega, mentre ad Ovest arrivano le vittorie dei Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, in una Conference dove regna l’equilibrio assoluto. Brutta serata per gli ...

Risultati Nba – Curry e Durant spazzano via i Cavs : i Nuggets volano ad Ovest - ok Raptors e Lakers : Curry e Durant spazzano via i Cavs, successi per Thunder, Nuggets e Lakers: ad Est Raptors e Bucks vincono due importanti scontri diretti Emozioni e grande spettacolo nella notte NBA con ben 10 sfide accattivanti che hanno regalato verdetti davvero importati in entrambe le conference. Partiamo da Ovest, con la sfida che fino all’anno scorso è stata la rivalità più accese degli ultimi anni: Cavs-Warriors. I Cleveland Cavaliers senza LeBron ...

Nba - risultati della notte : Doncic fa la stella e i Mavs vincono con i Blazers - Boylen perde la prima con Chicago : Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers 111-102 Non vi sarete dimenticati di Luka Doncic, vero? Dopo aver saltato la partita precedente contro gli L.A. Clippers, il candidato principale al premio di ...

Nba 2019 - i risultati di oggi (5 Dicembre) : Belinelli sconfitto da Utah - Doncic trascina Utah contro Portland : Sono cinque le partite della notte NBA. Dopo aver saltato la sfida con Portland per un problema al collo, Marco Belinelli è tornato sul parquet, ma non è stato un rientro felice. Infatti i suoi San Antonio Spurs sono stati nettamente sconfitti dagli Utah Jazz per 139-105. Un match che ha visto sempre Utah in pieno controllo (+14 già dal primo quarto), con un Donovan Mitchell da 20 punti ed un Rudy Gobert in doppia doppia (18 punti e 10 ...