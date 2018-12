NBA | Milwaukee-Golden State 95-105 | prova di forza degli Warriors | Bucks sconfitti in casa

NBA - rientra Curry ma i Warriors cadono a Detroit. Milwaukee scivola a New York : Non basta il rientro dopo l'infortunio di Stephen Curry , autore di 27 punti con 10/21 al tiro. Golden State cade 111-102 sul campo di Philadelphia , trascinata dai 26 punti di Blake Griffin. Il ...

NBA. New York sorprende Milwaukee : ANSA, - ROMA, 2 DIC - I Knicks di New York con la coppia Mudiay-Knox in grann spolvero, rispettivamente 28 e 26 punti, sorprendono i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo vincendo al supplementare ...

NBA - risultati della notte : New York sorprende Milwaukee al supplementare - Boston e Toronto vincono in trasferta : New York Knicks-Milwaukee Bucks 136-134 OT Sembrava tutto fatto per i Milwaukee Bucks nel secondo tempo: nel terzo quarto un parziale di 17-0 aveva permesso loro di prendere il controllo della partita,...

NBA 2019 - i risultati della notte (2 Dicembre) : Leonard trascina Toronto - sconfitte per Golden State e Milwaukee. Vincono Houston e Boston : Sono sette le partite della notte NBA. Grandissimo spettacolo e finale emozionante al Madison Square Garden, dove i New York Knicks si impongono 136-134 dopo un tempo supplementare contro i Milwaukee Bucks. Vittoria di grande cuore dei padroni di casa, che rimontano più volte gli ospiti e anche una svantaggio oltre la doppia cifra. Si va all’overtime grazie ad una tripla incredibile di Emmanuel Mudiay (top scorer dei suoi con 28 punti) e ...

NBA 2019 - i risultati della notte (29 Novembre) : Gallinari trascina i Clippers - Westbrook in tripla doppia. Vincono Milwaukee e Philadelphia : Sono dieci le partite della notte NBA. Continua l’ottimo momento dei Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, che si confermano in vetta alla Western Conference dopo aver ottenuto il loro terzo successo consecutivo. Questa volta la vittoria arriva contro i Phoenix Suns per 115-99 e proprio l’azzurro è il grande protagonista della serata. Gallinari chiude la sua partita con una doppia doppia da 28 punti e 10 rimbalzi e ci aggiunge ...

NBA - risultati della notte : Boston si sveglia a New Orleans - Charlotte resiste alla rimonta di Milwaukee : New Orleans Pelicans-Boston Celtics 107-124 Dopo un periodo complicatissimo i Boston Celtics avevano bisogno di una vittoria convincente, ed è arrivata su un campo difficile come quello dei New ...

NBA 2019 - i risultati della notte (27 novembre) : terzo successo consecutivo per Golden State. Cade Milwaukee - gli Spurs tornano alla vittoria : Sette partite nella notte NBA. vittoria sofferta ma fondamentale per Golden State, che prova a mettersi alle spalle il momento di difficoltà. Sconfitta inaspettata per Milwaukee, mentre tornano al successo i San Antonio Spurs di Marco Belinelli. Miglior prestazione della serata per James Harden, che mette a referto 54 punti nella sconfitta dei Rockets a Washington. Vittorie anche per Minnesota, Boston e Indiana. I Milwaukee Bucks cadono in casa ...

Basket - NBA : Belinelli si inchina a Giannis - Spurs battuti a Milwaukee : Milwaukee-San Antonio 135-129 Reduce dal brutto scivolone casalingo di venerdì sera contro i Phoenix Suns, Milwaukee si riscatta nel 'back to back' e manda ko gli Spurs al termine di un match ...

NBA 2019 - i risultati della notte (25 novembre) : Golden State batte i Kings in volata - Milwaukee regola gli Spurs : Si sono giocate sette partite nella notte della NBA e lo spettacolo non è mancato. I Golden State Warriors hanno dovuto sudare le fatidiche sette camicie per avere ragione dei Sacramento Kings alla Oracle Arena, vittoria per 117-116. I ragazzi di Dave Jorger si sono portati in vantaggio con due liberi di De Aaron Fox a 26 secondi dalla fine, a decidere tutto è stato però il canestro di Klay Thompson a cinque secondi dal termine, un rimbalzo ...

NBA 2019 - i risultati della notte (17 novembre) : Milwaukee torna al successo - cadono ancora Raptors e Blazers : notte ricca di emozioni in NBA con otto partite giocate. Tra le formazioni di alta classifica vincono soltanto i Milwaukee Bucks. Continua invece il periodo negativo per i Toronto Raptors e per i Portland Trail Blazers, rispettivamente alla terza e seconda sconfitta consecutiva. Da segnalare anche le vittorie di Indiana, Philadephia e Memphis che scalano posizioni in classifica. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati. I Boston Celtics superano ...

NBA 2019 - i risultati della notte (12 Novembre) : Harden fa 40 e Houston vince. Ok Milwaukee e Portland - James trascina i Lakers : Sono sei le partite della notte NBA. Dopo il ko all’ultimo secondo contro i Clippers, i Milwaukee Bucks si riprendono subito ed espugnano il campo dei Denver Nuggets per 121-114 grazie soprattutto all’ottima prestazione di Brook Lopez, ormai diventato un tiratore molto affidabile visti i 28 punti a referto con 8/13 da tre punti. Tutto il quintetto dei Bucks va in doppia cifra, con Giannis Antetokounmpo che sfiora la tripla doppia (22 ...

NBA - L.A. Clippers-Milwaukee Bucks : Gallinari in prima serata LIVE : Sfida di estremo interesse allo Staples Center di Los Angeles: i Clippers di Danilo Gallinari ospitano i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo, seconda forza della Eastern Conference con un record ...

NBA - i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo fanno davvero sul serio : Dalle parti di Milwaukee c'era grande attesa per la stagione NBA. Nuova arena, nuovo coach, rinnovate ambizioni, Giannis Antetokounmpo con un anno di esperienza in più. Una dozzina di partite di ...

Basket - NBA : Milwaukee travolge Golden State - Curry ko. Gallinari si arrende a Portland : WASHINGTON - Serata da dimenticare per i campioni in carica. Alla Oracle Arena di Oakland, va tutto storto ai Golden State Warriors che cedono di schianto a Milwaukee, 134-111, e, soprattutto, ...