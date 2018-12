NBA – Mike Conley non ci sta | “io sottovalutato perché non sono mai stato scelto per

sportfair

(Di sabato 8 dicembre 2018)sfoga tutta la sua frustrazione in una recente intervista: il play dei Grizzlies si senteper non aver mai partecipato all’All-Star Gameè uno dei migliori playmaker della lega, ma spesso, anche a causa di qualche infortunio di troppo, rischia di essere dimenticato. La sua assenza dall’All-Star Game dopo 12 anni passati in NBA, la dice lunga sull’argomento. Il playmaker dei Grizzlies, in una recente intervista rilasciata a The Athletic, si è fortemente lamentato al riguardo: “ogni anno diventa sempre più frustante.nella NBA ormai da 12 anni e so che ad un certo punto dovrò smettere, spero tra 7 o 8 anni. Ma a fine giornata quando penso alla mia carriera mi rendo conto che cistate cosi poche opportunità di riconoscimento. Questa cosa mi sta distruggendo. Cerco di guadagnarmi il rispetto. Se partecipi all’All-Star game la gente ...