NBA | Juventus Night | i Brooklyn Nets battono all' OT i Toronto Raptors

In NBA arriva la 'Juventus Night' : bianconeri protagonisti in Nets-Raptors : La storia sta per essere scritta, il grande calcio italiano e il basket americano si stanno per incontrare in una serata a dir poco memorabile. Per la prima volta infatti, una squadra italiana porterà il proprio logo in un campo della NBA, la famosa lega cestistica americana. Il giorno scelto per l'evento non è una giornata qualunque, ma sarà il 7 dicembre prossimo. Una data importante, sia per i padroni di casa dei Brooklyn Nets, che ...

