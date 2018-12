NBA | che errore degli Spurs | LeBron James torna rookie per una sera

NBA - risultati : la JuveNets piega Toronto - che scivoloni per Denver e Okc : Colpaccio a Brooklyn. I Nets mandano al tappeto i Raptors dopo un supplementare, trascinati dai 29 punti di D'Angelo Russell e dal canestro decisivo di Jarrett Allen. Niente da fare per i canadesi, ...

Juventus Night - che festa con la NBA e i bianconeri portano fortuna ai Nets : Fra i vip c'è Paulie Malignaggi, ex campione del mondo di superleggeri e welter con il direttore pugilistico del Barclays, Anthony Catanzaro. Paulie, siciliano cresciuto a Brooklyn, dice: 'Mio nonno ...

Risultati NBA – Golden State batte Milwaukee - Le Bron James non basta ai Lakers : ko anche Detroit e Raptors : I Los Angeles Lakers in trasferta perdono contro gli Spurs, male anche Milwaukee in casa contro i Warriors: tutti i Risultati NBA nella notte italiana Nella notte italiana 10 sono State le partite disputate sul parquet oltreoceano valide per la regoular season NBA. Tante le emozioni regalatici dai cestisti delle franchigie delle squadre di basket più famose del mondo, tra cui spicca senza dubbio la vittoria di Golden State su Milwaukee. In ...

NBA – LeBron James tuona : “io faccio giocare male i compagni? Spero stiate scherzando…” : LeBron James commenta le voci in merito al ‘far giocare male i propri compagni’: il Re risponde duramente alle critiche Nell’ultimo periodo si sono fatte più insistenti le voci che accompagnano da tanto tempo la carriera di LeBron James, quelle secondo le quali farebbe giocare male i compagni. Il numero 23 dei Lakers è abituato a giocare con la palla in mano, ma visto il talento che possiede, nessuno gliene ha mai fatto ...

Mercato NBA : LeBron James vuole Carmelo Anthony - Lakers a caccia anche di John Wall : Joe Vardon, giornalista di The Athletic, da anni vicino al n°23 dei Lakers nei suoi anni a Cleveland, apre il suo articolo con una frase tanto semplice quanto diretta : "LeBron James vorrebbe portare ...

NBA – Noah torna in campo : “amo giocare a basket - la mia assenza mi ha fatto capire che…” : Joakim Noah torna in campo con i Memphis Grizzlies dopo 10 mesi di assenza ‘forzata’ dal parquet: l’ex Knicks esprime tutta la sua felicità Nella sfida tra Grizzlies e Clippers, Joakim Noah è finalmente ritornato a calcare un parquet NBA in una partita ufficiale. Il centro francese ha giocato 13 minuti, segnando 4 punti e catturando 3 rimbalzi. Al termine della gara, Noah ha espresso tutta la sua felicità dopo che negli ...

NBA – Kevin Durant - che schiaffo a LeBron James : “per i giovani è nocivo giocare con lui! Chi lo adula poi…” : Kevin Durant senza peli sulla lingua: la stella degli Warriors critica LeBron James e tutto l’hype mediatico che si viene a creare intorno alla sua persona. KD non le manda di certo a dire e mette in guardia i giovani Se c’è una caratteristica che sicuramente va riconosciuta a Kevin Durant è quella di essere una persona davvero schietta. La stella degli Warriors non si è mai fatto problemi a dire ciò che pensa, in questo caso, ...

NBA – Morey fa mea culpa : “credevo che Carmelo Anthony avrebbe aiutato i Rockets - mi sbagliavo. Ma sul ritiro…” : Il gm degli Houston Rockets, Daryl Morey, ha fatto mea culpa in merito alla scelta di firmare Carmelo Anthony come nuovo innesto degli Houston Rockets “Credevo in lui, ma ho sbagliato”, suonano più o meno così le parole di Daryl Morey a proposito di Carmelo Anthony. Il gm degli Houston Rockets fa mea culpa e dichiara di aver fatto un errore con la firma di Carmelo Anthony. L’ex OKC sembrava poter dare una grande mano ai ...

Pelè : 'Maradona? Molto meglio di Messi. Ma lo erano anche BeckeNBAuer e Cruyff' : Una lunga intervista, in cui l'uomo simbolo del calcio brasiliano " l'unico ad aver vinto la Coppa del Mondo tre volte " ha spiegato di stare bene nonostante i periodi di salute che lo hanno colpito ...

NBA 2019 - i risultati della notte (6 dicembre) : Toronto e Denver comandano le classifiche - vittorie importanti di Lakers - Warriors e Thunder - cadono Gallinari e Belinelli : Ben dieci i match in questa nottata NBA, e numerose sfide ad altissimo livello per quanto riguarda le due Conference. Da una parte i Toronto Raptors piegano i Philadelphia 76ers e si confermano prima forza ad Est, e forse dell’intera Lega, mentre ad Ovest arrivano le vittorie dei Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, in una Conference dove regna l’equilibrio assoluto. Brutta serata per gli ...

NBA – Doncic - che talento! Eleganza nei movimenti - poi una tripla pazzesca : il difensore lo sta ancora cercando! [VIDEO] : Luka Doncic autore di una tripla pazzesca nel corso di Dallas Mavericks-Portland Blazers: il talento europeo fa impazzire il marcatore e chiude il match da dietro l’arco Ormai non dovrebbe più essere una novità, ma partita dopo partita, non si può far altro che restare stupiti davanti al talento cristallino di Luka Doncic. La stella slovena, scelta dai Dallas Mavericks allo scorso Draft, sta trascinando la franchigia texana in zona ...

NBA - il caso di meningite che ha messo a rischio il titolo dei Golden State Warriors : Durante i festeggiamenti per il titolo e le classiche interviste tra un sorso di champagne e l'altro, David West " grande anima dello spogliatoio dei Golden State Warriors " sorprese tutti con delle ...

Basket - apre lo store NBA a Milano È il primo che vede la luce in Europa : la casa del Basket - Lo store, gestito da EPI in un'area che già comprende i negozi ufficiali di Milan, Inter e Juventus, è un viaggio nella lega più famosa del mondo. Comprende anche un canestro a ...