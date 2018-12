NBA – Butler ha già ‘spaccato’ i Sixers! Embiid | “dal giorno della trade per me è un

NBA - Joel Embiid è frustrato : 'Con Butler non sono più al centro dell'attacco' : In campo i risultati continuano a dar ragione ai Sixers, vincenti in nove delle ultime 11 sfide e con un record di 9-3 da quando Jimmy Butler è arrivato in Pennsylvania. Un innesto che ha fatto bene a ...

Mercato NBA – Clamoroso retroscena sull’affare Butler-Sixers : i Lakers si erano inseriti offrendo Ingram! : Jimmy Butler sarebbe potuto finire ai Los Angeles Lakers: prima dell’accordo con i Sixers, la franchigia losangelina avrebbe messo sul piatto Brandon Ingram I Los Angeles Lakers avrebbero provato a fare un’offerta per strappare Jimmy Butler ai Timberwolves. Il Clamoroso retroscena è firmato dal giornalista Tim MacMahon di ESPN. La situazione di Butler è ormai nota a tutti: il giocatore ha forzato in tutti i modi la sua cessione, ma i ...

NBA - una fascia a unire Simmons e Butler : "Il simbolo del loro legame : sono come fratelli" : La vittoria di Philadelphia contro Washington non è mai stata in discussione, con i padroni di casa sopra di 12 punti già alla fine del primo quarto, di 22 all'intervallo e poi anche di 35 nel secondo ...

NBA – Jimmy Butler si prende Philadelphia : buzzer beater strepitoso - la tripla è (quasi) impossibile! [VIDEO] : Jimmy Butler conquista i tifosi dei Sixers con una giocata strepitosa: il nuovo arrivato stende i Nets con una tripla sulla sirena dal grande coefficente di difficoltà Arrivato a Philadelphia dopo una tanto discussa trade fra Timberwolves e Sixers, Jimmy Butler non ha sicuramente fatto fatica a conquistarsi i favori dei suoi nuovi tifosi. Il talento del prodotto di Marquette è noto a tutti, gli si doveva dare solo il tempo di metterlo in ...

NBA - dopo Charlotte - Brooklyn : Jimmy Butler è l'uomo dei tiri vincenti dei Sixers : Negli Stati Uniti il Giorno della Marmotta si celebra tradizionalmente il 2 febbraio. Bill Murray lo ha reso celebre in "Ricomincio da capo", pellicola che lo vedeva costretto a rivivere ogni giorno ...

NBA - risultati della notte : ancora Butler sulla sirena - 34 e vittoria Sixers. Contro Toronto non basta 'vintage' Wade : Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers 125-127 Otto giorni dopo aver vinto la sfida Contro gli Charlotte Hornets esattamente nello stesso modo, grande giocata difensiva da una parte " stoppate su Kemba ...

NBA – Butler - che stoccata ai Timberwolves : “differenze con i Sixers? Come il giorno e la notte” : Jimmy Butler entusiasta della sua nuova esperienza ai Sixers: la guardia non perde occasione di rifilare una stoccata ai Timberwolves Dopo aver fatto qualsiasi cosa pur di farsi scambiare, forzando la cessione a più riprese, Jimmy Butler é stato scambiato dai Timberwolves finendo ai Sixers. Il prodotto di Marquette si é detto contento della sua nuova esperienza, elogiando la qualità dei nuovi compagni (in particolare Simmons e Embiid) e ...

NBA risultati : storico Walker - 60 punti. Ma contro Butler non basta : Kemba Walker è storico con 60 punti, ma Jimmy Butler vince la partita con il recupero e la tripla decisiva e adesso i Sixers sognano in grande. Brutte sconfitte di Celtics e Lakers: i primi perdono in ...

NBA - Philadelphia sbanca Charlotte grazie al buzzer beater di Butler : il VIDEO : Philadelphia 76ers vittoriosi sul parquet di Charlotte nonostante i 60 punti di Kemba Walker, Butler ha avuto la meglio Philadelphia batte Charlotte 122-119, grazie al canestro negli ultimi secondi del neo arrivato Jimmy Butler. L’ex Minnesota ha preso il possesso del pallone sul 119 pari, dimostrando subito la sua enorme leadership. Uno step back leggermente spostato verso destra, alla Irving, e tripla della vittoria per i suoi ...

NBA Sundays – I Grizzlies mettono alla prova i nuovi Timberwolves senza Jimmy Butler : la preview del match : La partita domenicale dell’NBA, con l’orario europeo, mette di fronte i Memphis Grizzlies e i nuovi Minnesota Timberwolves dopo l’addio di Himmy Butler L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede i Minnesota Timberwolves ospitare i Memphis Grizzlies al Target Center, con diretta domenica 18 novembre a partire dalle 21.30 su Sky ...

NBA - Jimmy Butler è già innamorato dei Sixers : 'Con questi giocatori è tutto più divertente' : "Sono entrato in campo con la voglia di spaccare il mondo" ha ammesso Butler spiegando cosa è cambiato rispetto alla prima con i Sixers. Il nuovo numero 23 sta migliorando anche perché sta affinando ...

NBA - Jimmy Butler si è ambientato alla grande a Philadelphia : il VIDEO della sua gara contro Utah : Jimmy Butler è approdato in pompa magna ai Philadelphia 76ers dando subito l’impressione di poter cambiare lo scenario ad Est Jimmy Butler ha cambiato le gerarchie ad Est, trasferendosi a Philadelphia da Minnesota. I Sixers hanno aggiunto un All star perdendo Saric e Covington, due giocatori di sistema molto importanti per le dinamiche di Philly. Jimmy Butler ha però messo subito le cose in chiaro, dimostrando di poter dare una ...

NBA - Jimmy Butler - vittoria da protagonista all'esordio a Philadelphia : battuti i Jazz : Philadelphia 76ers-Utah Jazz 113-107 "One in the books", sussurra Jimmy Butler mentre corre nel tunnel degli spogliatoi, uscito stritolato e felice dall'abbraccio di una folla che non vedeva l'ora di ...

NBA - Jimmy Butler - gioia a metà alla prima coi Sixers : 'Non si può perdere così' : Partiamo dalla fine: i Sixers hanno perso, travolti dai Magic dopo essere stati in vantaggio anche di 16 punti nel quarto periodo. Robert Covington e Dario Saric invece hanno bagnato l'esordio con i T'...