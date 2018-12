Natale a San Giuliano | gli appuntamenti

Natale in Circoscrizione 2 : la prima settimana di festa tra Mirafiori e Santa Rita : Alle 21, nella sede di Teatrazione , via Artom 23, , cabaret di Natale con spettacoli circense. Domenica 16 si festeggia invece tutto il giorno al Centro Anch'io , via Ada Negri 8/A, , con le ...

Babbo Natale ha un’app : Google lancia Santa tracker : Google è sempre stata in prima linea per quanto riguarda eventi storici, tradizioni e periodi di festività. Anche questa volta il colosso di Mountain View non perde l’occasione di deliziarci con qualche chicca, questa volta, dedicata alle festività Natalize, che sarà in grado di far sognare i più piccoli grazie a divertentissimi mini giochi educativi. Babbo Natale, dove sei? L’applicazione lanciata da Google si chiama Santa tracker ...

San Nicola - la vera storia di Babbo Natale : È uno dei santi più amati e venerati in tutto il mondo, unisce cattolici e ortodossi, vanta numerose leggende e miracoli, le sue reliquie, conservate a Bari , sono ancora oggi contese e ogni tanto la Turchia ne chiede la restituzione dopo che furono ...

6 Dicembre 2018 : oggi si ricorda San Nicola - dalla sua leggenda nasce Babbo Natale : oggi, 6 Dicembre 2018, si ricorda uno dei santi più popolari di tutta la cristianità: San Nicola, il cui nome è ampiamente diffuso sia in Oriente, dove visse e operò, che in Occidente, dove sono conservate le sue reliquie. San Nicola, oltre ad essere patrono di Russia, Grecia e Lorena, è protettore di bambini, vergini, chierichetti, pellegrini e viaggiatori, commercianti, avvocati, giudici, farmacisti, notai, pescatori, marinai e zatterieri, ...

Acquasanta Terme : Sibilla Splendens - un Natale luminoso nelle zone del sisma : La Compagnia si caratterizza per la produzione di spettacoli ed eventi teatrali in tre direzioni espressive precise: "Prosa classica", "Teatro ragazzi e di Figura", "Teatro ambiente". Organizza, ...

Belen e Santiago accendono l'albero di Natale nella Galleria di Milano | VIDEO : Martedì 4 dicembre l'inaugurazione dell'ormai tradizionale albero di Swarovski in Galleria Vittorio Emanuele alla presenza...

Ad Abbadia San Salvatore le Fiaccole accendono il Natale : si rinnova una delle più antiche feste del fuoco italiane : Ad Abbadia San Salvatore (Monte Amiata – Siena) il Natale profuma ancora di tradizione, di magia, di riti ancestrali grazie alle Fiaccole, una delle più antiche feste del fuoco italiane che nasce da una singolare tradizione millenaria intimamente sentita e molto partecipata che la città del Monte Amiata rinnova ogni 24 dicembre. Un appuntamento che viene a lungo preparato, già dall’autunno, quando i “fiaccolai” iniziano a cercare la ...

San Nicola e il mito di Babbo Natale : San Nicola di Bari è probabilmente uno dei santi più venerati è conosciuti in tutto il mondo. Le sue reliquie, conservate nel capoluogo pugliese, sono meta di migliaia di fedeli. La sua figura è talmente popolare da aver persino ispirato il mito di Babbo Natale. Si racconta che prima di essere ordinato vescovo, Nicola regalò alcuni sacchi pieni d’oro a tre fanciulle cadute in miseria, costrette dal padre a prostituirsi. Tradizioni nordeuropee, ...

Un paese che sembra nato da un ...

Ecco le novità di Google Santa Tracker : Babbo Natale sta partendo per il suo consueto viaggio : Con un post sul blog ufficiale, Google ci ricorda che c'è un apposito sito per entrare nel giusto clima natalizio: stiamo parlando di quello di Google Santa Tracker L'articolo Ecco le novità di Google Santa Tracker: Babbo Natale sta partendo per il suo consueto viaggio proviene da TuttoAndroid.

Qualsiasi installazione nel Museo del ...

"Fasano a Natale 2018" : tanti appuntamenti con spettacolo - intrattenimento e solidarietà : ... spettacoli, gastronomia e attenzione agli ultimi. Queste iniziative saranno integrate da mercatini, mostre, presepi e pettolate che pur non rientrando nel calendario, rappresentano dei momenti di ...

Natale - accese luci a San Gregorio Armeno - la via dei Presepi. : De Magistris ha anche voluto ricordare che l'economia della città, 'si consolida sempre più', un risultato frutto, 'di tanto lavoro e tanta energia. Siamo contenti e lavoriamo ogni giorno per ...