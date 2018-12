Napoli | subisce una rapina | ha un malore e viene stroncato da un infarto

Blastingnews

: RT @lacerci65: Ecco ... ?????????? Napoli, salumiere subisce una rapina a Montesanto e muore d’infarto - carmen_piscopo : RT @lacerci65: Ecco ... ?????????? Napoli, salumiere subisce una rapina a Montesanto e muore d’infarto - lacerci65 : Ecco ... ?????????? Napoli, salumiere subisce una rapina a Montesanto e muore d’infarto - SoniaGrotto : Napoli, salumiere subisce una rapina a Montesanto e muore d’infarto -

(Di sabato 8 dicembre 2018) Una vicenda veramente molto grave si è verificata nei giorni scorsi nella provincia die riguarda purtroppo la morte di una persona del tutto innocente, rimasta coinvolta in unaall'interno di un esercizio commerciale. In particolare, nella serata di mercoledì 5 dicembre, intorno alle 20:30, il signor Antonio Ferrara, titolare di un supermercato sito in via Montesanto, è deceduto a seguito di unasubita dopo aver accusato un. A portarselo via unfulminante che non gli ha lasciato alcuno scampo. La, programmata proprio attorno all'orario di chiusura del negozio 'Pietruccio', storico minimarket della Pignasecca, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, è adesso al vaglio degli investigatori che stanno tentando di ascoltare alcune testimonianze per cercare di ricostruire al meglio la vicenda. Nonesclusa, infatti, la pista secondo ...