Napoli | Ghoulam | ' Un giorno speciale | ringrazio tutti Un onore e un orgoglio vestire la

Napoli-Frosinone - le pagelle : Ghoulam ritorno d'applausi - Milik è implacabile : Meret 6 - Debutto senza affanni e senza troppe ansie, quasi da spettatore in campo. Hysaj 6 - Gioca con ordine e badando al sodo, quello che gli chiede Ancelotti. Luperto 6 - Ripaga la fiducia del ...

Napoli Frosinone 4-0. Le pagelle di NapoliSoccer.NET : Ghoulam il ritorno. Sulla fascia con la fascia : Non è Callejon, ma nella economia della gara, la fascia destra non ha risentito dell'assenza dello spagnolo Dal 72 Younes: 6 Buona la discesa che mette Milik in condizione di chiudere definitivamente ...

Napoli-Frosinone - Ancelotti : “Gara gestita al meglio. Bene Ghoulam - Meret e Younes” : Al termine della gara vinta dal suo Napoli sul Frosinone, Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico dei partenopei è soddisfatto di aver centrato la vittoria, cosa che gli permetterà di preparare al meglio la prossima sfida di Champions: “Questa poteva essere una partita-trappola, ci eravamo già caduti contro il Chievo, oggi volevamo fosse diverso. L’abbiamo gestita Bene. Ci sono tante cose positive, come ...

Napoli-Frosinone - Ghoulam : «Sono orgoglioso di questa maglia» : Al termine della sfida tra Napoli e Frosinone, il difensore azzurro Ghoulam è stato intervistato per la sua bella prestazione

Ghoulam : «Sono orgoglioso di rappresentare il Napoli» : L’intervista a Sky «Oggi è un giorno importante, ma la squadra doveva vincere. Questa partita non era semplice da approcciare, il gol immediato ci ha aiutato. Poi Ounas ha segnato e ci ha risolto un po’ di problemi, eravamo poco fluidi nel gioco in quel momento. I due assist? Per me l’importante era solo la squadra, per Alex Meret era il primo giorno, anche per Amin Younes è stata una partita importante. Siamo tutti pronti per ...

Napoli-Frosinone 4-0 - le pagelle : doppietta per super Milik - Ghoulam straripante : Napoli-Frosinone finisce 4-0 a favore dei partenopei. Nell'anticipo pomeridiano del sabato valido per la quindicesima giornata di serie A netto il successo della squadra di Ancelotti contro un Frosinone senza dubbio incapace di replicare alle iniziative di un Napoli scatenato. Ovviamente tanti voti alti nelle fila della squadra allenata da Carlo Ancelotti, che con questo successo replica alla Juve e rimane l'unica formazione che sembra in grado ...

Il Napoli si diverte col Frosinone : doppio Milik - fa festa anche Ghoulam : Tra il duello a distanza con la Juventus in campionato e la sfida decisiva di Champions ad Anfield contro il Liverpool, Carlo Ancelotti lascia a riposo diversi titolarissimi nell'anticipo del San...

Napoli-Frosinone LIVE : tornano Meret e Ghoulam : Napoli-Frosinone LIVE – Il match delle 15 tra Napoli e Frosinone apre il sabato di Serie A. Ancelotti opera un consistente turnover in vista del decisivo impegno di Champions ad Anfield. Due gli esordi stagionali tra le file dei partenopei: in porta c’è Alex Meret, sull’out sinistro torna Ghoulam. Al centro della difesa, spazio al giovane Luperto accanto all’intoccabile Koulibaly. In mezzo, chance per Ounas e ...

Napoli-Frosinone - le formazioni ufficiali : Ancelotti spiazza tutti lanciando Ghoulam dal primo minuto : Carlo Ancelotti sceglie di schierare Meret e Ghoulam dal primo minuto, con l’algerino che torna in campo ad un anno dall’ultima gara Tante sorprese nella formazione del Napoli che affronterà questo pomeriggio il Frosinone, Carlo Ancelotti infatti ha deciso di mandare in campo dal primo minuto Meret e Ghoulam. Per quanto riguarda il portiere, si tratta della prima assoluta con la maglia azzurra dal suo arrivo questa estate ...

Napoli-Frosinone - le formazioni : Meret - e il ritorno di Ghoulam : Le scelte di Ancelotti e Longo Le formazioni ufficiali di Napoli-Frosinone. Calcio d’inizio alle ore 15.00 allo stadio San Paolo. Ancelotti conferma le indiscrezioni dell’immediata vigilia, e fa esordire Meret e Ghoulam. Luperto in coppia con Koulibaly, A centrocampo, confermati Allan e Hamsik. Zielinski e Ounas esterni, Milik titolare in avanti. Napoli: Meret, Hysaj, Luperto, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Allan, Hamsik, Zielinski; ...

Alvino : «Napoli-Frosinone - Ghoulam verso una maglia da titolare» : Il post su Twitter Napoli-Frosinone, Ghoulam verso la maglia da titolare. È Carlo Alvino a lanciare l’ipotesi dal suo profilo Twitter. Sotto, il post del giornalista di Tv Luna che parla di “sensazioni prepartita”. Tra pochi minuti ci saranno le formazioni ufficiali e conosceremo la verità. Per Ghoulam, nel caso, si tratterebbe del ritorno in campo a più di un anno dalla rottura del legamento del ginocchio. Anche la Gazzetta ...