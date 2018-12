Napoli-Frosinone non riesce ad essere una partita normale

ilnapolista

(Di sabato 8 dicembre 2018) Precedenti significativi Nella storia recente del, ilè una consuetudine. Azzurri e gialloazzurri sono due squadre cresciute insieme, fatte ovviamente le debite proporzioni di blasone e riconoscibilità. Il bello è che la storia dei confronti diretti tra partenopei e ciociari prende il via proprio quando ilriparte da De Laurentiis e dalla Serie C, da allora c’è stato uno sviluppo costante di entrambi i progetti. Fino alla massima serie, anzi fino a una serie di precedenti che hanno fatto da spartiacque nella storia recente delSolo partite significative. Vedere per credere. Il primosi gioca il 18 dicembre del 2005. La squadra di Reja è reduce da un periodo di crisi, due punti in tre partite contro Foggia, Perugia e Grosseto. Sta dominando il campionato, ma è una frenata brusca e i gialloazzurri sono i primi inseguitori in ...