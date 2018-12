Napoli-Frosinone LIVE | prodezza di Ounas | i partenopei raddoppiano! VIDEO

Napoli-Frosinone 2-0 - primo tempo : Zielinski e perla di Ounas : Vantaggio immediato È una partita del cuore, Ancelotti lancia Meret e sceglie di inserire Ghoulam fin dal primo minuto. Sul San Paolo aleggia il fantasma di Napoli-Chievo, ma c’è subito un Ghostbusters: Zielinski defilato sulla sinistra, sinistro in diagonale al termine di azione d’angolo. Tiro perfetto al settimo minuto, cancellato lo 0-0. La rete addormenta un po’ il Napoli e la partita, possesso orizzontale e poche occasioni ...

Live Napoli-Frosinone 2-0 : Straordinario raddoppio di Ounas : Tra il duello a distanza con la Juventus in campionato e la sfida decisiva di Champions ad Anfield contro il Liverpool, Carlo Ancelotti lascia a riposo diversi titolarissimi nell'anticipo del San...

Juventus fa suo il derby d'Italia contro l'Inter. In corso Napoli-Frosinone : La Juventus fa suo il derby d'Italia contro l'Inter: 1-0 grazie al gol di Manzukic. Ora i bianconeri sono a più 11 in classifica sul Napoli che nel pomeriggio affronta il Frosinone ed è obbligato a ...

Napoli-Frosinone 1-0 - risultato e diretta live : Napoli-Frosinone, 15ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Live Napoli-Frosinone 1-0 : subito a segno Zielinski! : Tra il duello a distanza con la Juventus in campionato e la sfida decisiva di Champions ad Anfield contro il Liverpool, Carlo Ancelotti lascia a riposo diversi titolarissimi nell'anticipo del San...

Live Napoli-Frosinone 1-0 : subito a segno Zielinski : Tra il duello a distanza con la Juventus in campionato e la sfida decisiva di Champions ad Anfield contro il Liverpool, Carlo Ancelotti lascia a riposo diversi titolarissimi nell'anticipo del San...

Live Napoli-Frosinone 0-0 : il gran ritorno di Meret e Ghoulam : Tra il duello a distanza con la Juventus in campionato e la sfida decisiva di Champions ad Anfield contro il Liverpool, Carlo Ancelotti lascia a riposo diversi titolarissimi nell'anticipo del San...

Napoli-Frosinone - le formazioni ufficiali : turnover massiccio per Ancelotti - Longo sceglie Pinamonti : Le formazioni ufficiali di Napoli-Frosinone – Il match delle 15 tra Napoli e Frosinone apre il sabato di Serie A. Ancelotti opera un consistente turnover in vista del decisivo impegno di Champions ad Anfield. Due gli esordi stagionali tra le file dei partenopei: in porta c’è Alex Meret, sull’out sinistro torna Ghoulam. Al centro della difesa, spazio al giovane Luperto accanto all’intoccabile Koulibaly. In mezzo, ...

Napoli Frosinone - le formazioni ufficiali e il risultato in diretta live : formazioni ufficiali Napoli, 4-4-2,: Meret; Malcuit, Luperto, Koulibaly, Hysaj; Ounas, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Milik. Allenatore: Ancelotti. Frosinone, 3-5-2,: Sportiello; Goldaniga, ...

Diretta Napoli-Frosinone - la partita di oggi in tv e online su NowTv : Prosegue l'appuntamento con la quattordicesima giornata di Serie A. oggi, nella giornata dell'Immacolata Concezione 8 dicembre, il Napoli sfiderà il Frosinone: si preannuncia una partita sensazionale e con la possibilità di allungare il divario dalla terza classificata, l'Inter, che ha perso nello scontro con la Juventus. Chi non potrà sostenere la squadra al San Paolo potrà comunque seguire la partita in tv o al computer. Dove vedere ...