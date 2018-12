Napoli-Frosinone | Ancelotti | “Gara gestita al meglio Bene Ghoulam | Meret e Younes”

Serie A : Napoli-Frosinone 4-0 : ANSA, - NAPOLI, 8 DIC - Il Napoli batte il Frosinone 4-0, 2-0, e riaccorcia sulla Juve ieri vittoriosa sull'Inter: i punti di distanza dalla capolista sono tornati 8, con i bianconeri a 43 e il Napoli ...

Napoli-Frosinone - Ghoulam : «Sono orgoglioso di questa maglia» : Al termine della sfida tra Napoli e Frosinone, il difensore azzurro Ghoulam è stato intervistato per la sua bella prestazione

Serie A Napoli-Frosinone 4-0 - il tabellino : NAPOLI - Vittoria del Napoli sul Frosinone nella gara valida per la quindicesima giornata di campionato. Nella prima frazione di gioco gli azzurri mettono la gara sui binari giusti con le reti di ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : il Napoli non sbaglia. Doppietta di Milik - Frosinone battuto 4-0 : Non c’è stata veramente partita. Vittoria del Napoli doveva essere, in questo anticipo della quindicesima giornata al San Paolo, e vittoria del Napoli è stata. Gli azzurri si sono imposti per 4-0 (curiosità, stesso risultato del Liverpool in contemporanea in Premier League) sul Frosinone tenendo il passo dell’imbattibile Juventus: i campani restano a 8 lunghezze di svantaggio dai bianconeri. Ora la banda di Carlo Ancelotti può ...

Napoli-Frosinone 4-0 - le pagelle : doppietta per super Milik - Ghoulam straripante : Napoli-Frosinone finisce 4-0 a favore dei partenopei. Nell'anticipo pomeridiano del sabato valido per la quindicesima giornata di serie A netto il successo della squadra di Ancelotti contro un Frosinone senza dubbio incapace di replicare alle iniziative di un Napoli scatenato. Ovviamente tanti voti alti nelle fila della squadra allenata da Carlo Ancelotti, che con questo successo replica alla Juve e rimane l'unica formazione che sembra in grado ...

Il Napoli si diverte col Frosinone : doppio Milik - fa festa anche Ghoulam : Tra il duello a distanza con la Juventus in campionato e la sfida decisiva di Champions ad Anfield contro il Liverpool, Carlo Ancelotti lascia a riposo diversi titolarissimi nell'anticipo del San...

Napoli-Frosinone 4-0 : il tabellino : Napoli-Frosinone 4-0 , primo tempo 2-0, MARCATORI Zielinski al 7', Ounas al 40' p.t.; Milik al 23' e al 39' s.t. NAPOLI, 4-4-2, Meret; Hysaj, Koulibaly, Luperto, Ghoulam; Ounas, dal 28' s.t. Younes,, ...

Napoli-Frosinone 4-0 : gol di Zielinski - Ounas e Milik - 2 - . La Juve torna a +8 : Tutto facile per il Napoli, che doma il Frosinone grazie a un comodo 4-0 e risponde al successo della Juve di ieri sera nel derby d'Italia con l'Inter. Ancelotti fa largo uso del turnover, in vista ...

Napoli-Frosinone 4-0 - risultato e diretta live : Napoli-Frosinone, 15ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Passerella Napoli contro il malcapitato Frosinone : gol - esordi e graditi ritorni - con un occhio al Liverpool… : Napoli vittorioso e sorridente questa sera al San Paolo, una gara ben giocata e ben gestita anche in ottica Liverpool Il Napoli quest’oggi ha dato spettacolo al San Paolo, contro il malcapitato Frosinone, vittima dello show odierno della squadra di Ancelotti. Nonostante un turnover massiccio infatti, i partenopei non hanno dato scampo agli ospiti, vincendo e convincendo con un netto 4-0, condito da tante ottime notizie sparse qua e ...

Serie A - anticipo Napoli-Frosinone 4-0 : 16.55 Il Napoli torna a -8 dalla Juventus grazie alla vittoria 4-0 sul Frosinone. Al San Paolo, i 24 (ora 27) punti di differenza tra le due squadre si sono visti tutti. Partita chiusa dai partenopei già nel primo tempo. Ora testa alla sfida decisiva in Champions di martedì in casa del Liverpool. Al 7' la sblocca Zielinski in mischia dopo corner. Al 40' Ounas scaglia un sinistro che deviato da Ariaudo beffa Sportiello. Ripresa col solito ...

