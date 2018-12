Napoli-Frosinone 3-0 | risultato e diretta live

Napoli-Frosinone LIVE : Milik! I partenopei dilagano [FOTO e VIDEO] : 1/21 Cafaro/LaPresse ...

Live Napoli-Frosinone 3-0 : Tris di Milik - entra anche Younes : Tra il duello a distanza con la Juventus in campionato e la sfida decisiva di Champions ad Anfield contro il Liverpool, Carlo Ancelotti lascia a riposo diversi titolarissimi nell'anticipo del San...

Napoli-Frosinone LIVE : Milik! I partenopei dilagano [VIDEO] : Napoli-Frosinone LIVE – Il match delle 15 tra Napoli e Frosinone apre il sabato di Serie A. Ancelotti opera un consistente turnover in vista del decisivo impegno di Champions ad Anfield. Due gli esordi stagionali tra le file dei partenopei: in porta c’è Alex Meret, sull’out sinistro torna Ghoulam. Al centro della difesa, spazio al giovane Luperto accanto all’intoccabile Koulibaly. In mezzo, chance per Ounas e ...

Live Napoli-Frosinone 3-0 : Tris di Milik su corner di Ghoulam : Tra il duello a distanza con la Juventus in campionato e la sfida decisiva di Champions ad Anfield contro il Liverpool, Carlo Ancelotti lascia a riposo diversi titolarissimi nell'anticipo del San...

Live Napoli-Frosinone 2-0 : Milik e Ghoulam sfiorano il tris : Tra il duello a distanza con la Juventus in campionato e la sfida decisiva di Champions ad Anfield contro il Liverpool, Carlo Ancelotti lascia a riposo diversi titolarissimi nell'anticipo del San...

Napoli-Frosinone LIVE : prodezza di Ounas - i partenopei raddoppiano! [VIDEO] : Napoli-Frosinone LIVE – Il match delle 15 tra Napoli e Frosinone apre il sabato di Serie A. Ancelotti opera un consistente turnover in vista del decisivo impegno di Champions ad Anfield. Due gli esordi stagionali tra le file dei partenopei: in porta c’è Alex Meret, sull’out sinistro torna Ghoulam. Al centro della difesa, spazio al giovane Luperto accanto all’intoccabile Koulibaly. In mezzo, chance per Ounas e ...

Napoli-Frosinone 2-0 - primo tempo : Zielinski e perla di Ounas : Vantaggio immediato È una partita del cuore, Ancelotti lancia Meret e sceglie di inserire Ghoulam fin dal primo minuto. Sul San Paolo aleggia il fantasma di Napoli-Chievo, ma c’è subito un Ghostbusters: Zielinski defilato sulla sinistra, sinistro in diagonale al termine di azione d’angolo. Tiro perfetto al settimo minuto, cancellato lo 0-0. La rete addormenta un po’ il Napoli e la partita, possesso orizzontale e poche occasioni ...

Napoli-Frosinone - sassata terrificante di Ounas : Sportiello fulminato da una conclusione da urlo [VIDEO] : Un gol splendido quello del giocatore azzurro, che permette al Napoli di andare al riposo sul 2-0 dopo l’iniziale vantaggio di Zielinski Tutto facile per il Napoli contro il Frosinone, gli azzurri vanno al riposo sul 2-0 grazie ai gol di Zielinski e Ounas. Bellissimo il raddoppio dell’esterno algerino, capace di freddare Sportiello con una sassata dalla distanza. Un sinistro fulmineo, che termina la propria corsa ...

Live Napoli-Frosinone 2-0 : Straordinario raddoppio di Ounas : Tra il duello a distanza con la Juventus in campionato e la sfida decisiva di Champions ad Anfield contro il Liverpool, Carlo Ancelotti lascia a riposo diversi titolarissimi nell'anticipo del San...

Juventus fa suo il derby d'Italia contro l'Inter. In corso Napoli-Frosinone : La Juventus fa suo il derby d'Italia contro l'Inter: 1-0 grazie al gol di Manzukic. Ora i bianconeri sono a più 11 in classifica sul Napoli che nel pomeriggio affronta il Frosinone ed è obbligato a ...

Napoli-Frosinone 1-0 - risultato e diretta live : Napoli-Frosinone, 15ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Napoli-Frosinone LIVE : gol Zielinski - partenopei avanti! [VIDEO] : Napoli-Frosinone LIVE – Il match delle 15 tra Napoli e Frosinone apre il sabato di Serie A. Ancelotti opera un consistente turnover in vista del decisivo impegno di Champions ad Anfield. Due gli esordi stagionali tra le file dei partenopei: in porta c’è Alex Meret, sull’out sinistro torna Ghoulam. Al centro della difesa, spazio al giovane Luperto accanto all’intoccabile Koulibaly. In mezzo, chance per Ounas e ...

Live Napoli-Frosinone 1-0 : subito a segno Zielinski! : Tra il duello a distanza con la Juventus in campionato e la sfida decisiva di Champions ad Anfield contro il Liverpool, Carlo Ancelotti lascia a riposo diversi titolarissimi nell'anticipo del San...

Napoli-Frosinone LIVE : gol Zielinski - partenopei avanti! : Napoli-Frosinone LIVE – Il match delle 15 tra Napoli e Frosinone apre il sabato di Serie A. Ancelotti opera un consistente turnover in vista del decisivo impegno di Champions ad Anfield. Due gli esordi stagionali tra le file dei partenopei: in porta c’è Alex Meret, sull’out sinistro torna Ghoulam. Al centro della difesa, spazio al giovane Luperto accanto all’intoccabile Koulibaly. In mezzo, chance per Ounas e ...