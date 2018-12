Napoli-Frosinone 2-0, primo tempo: Zielinski e perla di Ounas

ilnapolista

(Di sabato 8 dicembre 2018) Vantaggio immediato È una partita del cuore, Ancelotti lancia Meret e sceglie di inserire Ghoulam fin dalminuto. Sul San Paolo aleggia il fantasma di-Chievo, ma c’è subito un Ghostbusters:defilato sulla sinistra, sinistro in diagonale al termine di azione d’angolo. Tiro perfetto al settimo minuto, cancellato lo 0-0. La rete addormenta un po’ ile la partita, possesso orizzontale e poche occasioni per buona parte della prima frazione.Ilfa poco, e quello che fa lo fa sostanzialmente male: molti errori in disimpegno, ilrecupera e crea così le migliori occasioni potenziali. C’è poco da raccontare, gli highlights si riempiono con un bellissimo tunnel dia Chibsah, un giallo fiscale ae un pallonetto tentato da Maiello, che vale la prima (semplice) parata di Meret. Ghoulam crossa bene un paio di ...