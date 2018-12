MotoGP - Dovizioso | ' Anche con Lorenzo ero il pilota di punta Ducati'

MotoGP - Dovizioso : 'Io punta Ducati? Lo ero anche con Lorenzo' : Il pilota ingegnere passeggia per i reparti, chiede, ascolta, si informa. Per molti il re degli staccatori, "Ma ora che la Ducati è andata in una direzione e le gomme ti chiedono un certo modo di ...

MotoGP – Dovizioso e la convivenza ai box tra Marquez e Lorenzo : “ci saranno scintille se andranno forti entrambi” : Andrea Dovizioso e la nuova avventura della Honda con due grandi campioni del calibro di Jorge Lorenzo e Marc Marquez: il parere del forlivese della Ducati Andrea Dovizioso è pronto ad una vacanza rilassante: il forlivese della Ducati ha scelto la neve di Livigno, anche se avrebbe preferito un viaggio al caldo, prima di riprendere l’attività in vista della stagione 2019 di MotoGp. Il prossimo motomondiale si preannuncia spettacolare ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Io sempre stato punta Ducati - la moto per il 2019 va bene ma…” : Andrea Dovizioso sta caricando le pile in vista del 2019, la prossima stagione sarà importantissima per il forlivese che proverà a battagliare per il Mondiale motoGP dopo due secondi posti consecutivi alle spalle di Marc Marquez. Il pilota della Ducati non avrà più Jorge Lorenzo che si è accasato alla Honda, il viceiridato non si tira indietro e va a caccia del massimo obiettivo come ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: “Credo di avere ...

MotoGP – Dovizioso sempre preciso e sincero : “ero punta Ducati anche gli anni passati - ma non lo volevano vedere! Vale? Mi invita sempre al Ranch - ma…” : Andrea Dovizioso sereno e motivato: il forlivese pronto per un 2019 al top. Le parole del Ducatista tra analisi sulla sua futura moto e sui rivali e ottimismo La stagione 2018 di MotoGp è stata spettacolare, ricca di colpi di scena e fortissimi emozioni in pista. Andrea Dovizioso, per il secondo anno consecutivo, si è dovuto accontentare del titolo di vicecampione del mondo, chiudendo la sua annata al secondo posto mondiale, alle spalle di ...

MotoGP : Andrea Dovizioso aiuta Bryan Toccaceli : Andrea Dovizioso , vice Campione del Mondo della MotoGP, è stato protagonista a Rivarolo Mantovano, dove ieri si è svolta la quarta edizione di 'Motocross for Love'. Il tradizionale appuntamento si è svolto sul circuito sterrato di ...

MotoGP Ducati - Dovizioso : «Ottima conclusione» : JEREZ - 'Abbiamo provato molte novità e sono soddisfatto perché abbiamo migliorato sotto diversi punti di vista e le conclusioni sono ottime. Per la prima volta abbiamo potuto mettere in pista la moto ...

MotoGP - Petrucci sorride dopo Jerez : 'sorpreso dalla mia Ducati - Marquez mi studia! Dovizioso? Lo stimo troppo!' : Danilo Petrucci può sorridere dopo i due giorni di test a Jerez: la Ducati va forte e se ne accorge anche Marc Marquez. Intanto il rapporto con Dovizioso migliora giorno per giorno Due giorni di test ...

MotoGP - Dovizioso svela un importante retroscena : “per la prima volta abbiamo usato la Ducati 2019” : Il pilota forlivese ha rivelato di essere molto soddisfatto per essere riuscito a portare già in pista la moto in configurazione 2019 Con la seconda giornata di test ufficiali MotoGp sul circuito di Jerez de la Frontera si è anche conclusa l’attività in pista del 2018 per team e piloti. AFP/LaPresse Dopo due mesi di pausa invernale le squadre si ritroveranno all’inizio del prossimo anno in Malesia dove, dal 6 all’8 febbraio, si ...

Diretta/ Test MotoGP Jerez 2018 streaming video e tv : Dovizioso balza in testa! - 2giornata - - IlSussidiario.net : Diretta Test Motogp a Jerez 2018: info streaming video e tv della seconda giornata di prove sulla pista spagnola, oggi 29 novembre 2018.

Test MotoGP : Petrucci e Dovizioso davanti nel primo giorno : Si è conclusa alle 17:30 di ieri, mercoledì 28 novembre, la prima giornata di Test ufficiali MotoGP sul Circuito di Jerez de la Frontera. Il meteo soleggiato e una temperatura primaverile hanno consentito a team e piloti di sfruttare appieno il tempo in pista per questa ultima tornata di Test del 2018. I piloti del […] L'articolo Test MotoGP: Petrucci e Dovizioso davanti nel primo giorno sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

MotoGP - eseguita la radiografia sulla mano sinistra di Dovizioso : nessuna frattura per il pilota della Ducati : Il pilota della Ducati si è sottoposto ad una radiografia dopo la caduta in curva 5, la quale ha escluso qualsiasi frattura Sospiro di sollievo per Andrea Dovizioso e per la Ducati, il pilota forlivese infatti non ha riportato fratture dopo la caduta che lo ha visto protagonista nella prima giornata dei test di Jerez. AFP/LaPresse Trasportato alla Clinica Mobile in seguito alla scivolata arrivata in curva 5, DesmoDovi si è sottoposto ad ...

MotoGP - Test Jerez - caduta e problemi alla mano per Dovizioso : il pilota Ducati trasportato in clinica mobile : Secondo quanto si legge su Sky Sport, dopo la caduta , arrivata per altro dopo aver acceso un casco rosso nel primo settore, Dovizioso è stato costretto a rientrare ai box ed è stato portato alla ...

MotoGP - i test di Jerez per la stagione 2019 : 1° Danilo Petrucci - 2° Andrea Dovizioso - 3° Takaaki Nakagami : LIVE 17:37 28 nov I tempi della 1giornata di test a Jerez 17:32 28 nov Si chiude la prima giornata di test a Jerez. Doppietta Ducati: il più veloce è Petrucci davanti a Dovizioso. Nakagami chiude ...

MotoGP – Test Jerez - caduta e problemi alla mano per Dovizioso : il pilota Ducati trasportato in clinica mobile : caduta e possibile infortunio alla mano per Andrea Dovizioso: il pilota Ducati scivola sul finire dei Test di Jerez e viene portato alla clinica mobile per una radiografia Nonostante il secondo posto rimediato nella giornata odierna dei Test di Jerez, per altro alle spalle del compagno Petrucci per una splendida doppietta Ducati, i fan di Andrea Dovizioso restano col fiato sospeso. Il pilota forlivese è scivolato alla curva 5, a pochi ...