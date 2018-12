Morto operaio Terzo Valico ferito

GR : operaio 53enne cade da tetto - Morto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Roma : tragedia a Casal Bruciato - operaio Morto schiacciato : Roma – Incidente sul lavoro questa mattina verso le 10.30 in via Diego Angeli 95, nel quartiere di Casal Bruciato, dove un operaio di una ditta edile intento a svolgere lavori di ristrutturazione di uno stabile, e’ morto schiacciato. L’uomo, un kosovaro di 52 anni, si trovava su un cestello idraulico, che lui stesso manovrava e a seguito, probabilmente, di una manovra errata o di un guasto tecnico, e’ rimasto incastrato ...

Operaio investito da un treno sulla Milano-Brescia : Morto sul colpo : Operaio investito da un treno. Ennesimo incidente sul lavoro. questa volta ad avere la peggio è stato un Operaio di una ditta esterna che stava lavorando per conto di Rfi è stato investito e ucciso da ...

Operaio di 44 anni trovato Morto in casa a Niella Tanaro : Un uomo di 44 anni è stato rinvenuto morto all'interno di un'abitazione in località Maie di Niella Tanaro intorno alle ore 14 di oggi, domenica 18 novembre. L'allarme è stato lanciato dai vicini che ...

Scoppio in fabbrica fuochi - Morto anche secondo operaio : Lecce, 16 nov., Adnkronos, - E' morto nel reparto grandi ustionati dell'ospedale 'Perrino' di Brindisi Giovanni Rizzo, l'operaio di 43 anni rimasto gravemente ferito una settimana fa nell'esplosione ...

Anzio - ex operaio Morto nel giardino : in casa trovati segregati 4 figli e la moglie : Un vero e proprio dramma alle porte di Roma: un uomo di 69 anni, un ex operaio della Fiat in pensione, è stato trovato morto nel giardino della sua abitazione dopo che la moglie ne aveva...

Lecce - esplosione nella fabbrica di fuochi d'artificio/ Ultime notizie - Morto 19enne - gravissimo un operaio - IlSussidiario.net : esplosione Lecce, tragedia in una fabbrica di fuochi d'artificio: morto un operaio, due feriti. Ultime notizie, Arnesano: da chiarire la dinamica dei fatti.

Operaio di 18 anni Morto a Milano - il commovente ricordo della sua prof : 'Il tuo lavoro ti ha portato via' : "Andrea che era entrato in classe bambino e che ne era uscito uomo con le spalle disegnate e il sorriso luminoso, Andrea che aiutava tutti". Inizia così il commovente ricordo di Donatella D'Alelio, ...