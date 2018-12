Morti in discoteca | Sfera Ebbasta | Sono addolorato | Il cordoglio della

Lo spray e la calca impazzita : 6 Morti e 7 in coma |Trovata una bomboletta dentro la discoteca |Ancona - tragedia al concerto di Sfera Ebbasta | Foto : Le vittime sono cinque minorenni: due ragazzi e tre ragazze. Deceduta anche una madre che era lì per accompagnare la figlia.

Tragedia in discoteca - le indagini 'Venduti 1.400 biglietti per 469 posti - Morti per il cedimento delle balaustre' : Cronaca Panico in discoteca a Corinaldo per spray urticante: 6 morti nella calca al concerto del rapper Sfera Ebbasta di ALBERTO CUSTODERO