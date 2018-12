Morti discoteca | breaking news nel mondo

Ancona - strage in discoteca : sei Morti nella calca - venduti 1400 biglietti per 800 posti : Tragedia nell'anconetano, sei persone sono morte travolte dalla calca durante un fuggi fuggi generale nella discoteca "Lanterna azzurra" a Madonna del Piano di Corinaldo (Ancona),...

Corinaldo - il papà di uno dei ragazzi Morti in discoteca : "È finita la vita a me e a mia moglie" : "È finita la vita a me e a mia moglie". È straziato dal dolore Giuseppe Orlandi, padre di Mattia, il ragazzo di 15 di Frontone che insieme ad altri 5 giovani è morto nella calca della discoteca di Corinaldo, in provincia di Ancona. Solo in Italia succedono queste cose, se è vero che quella è una discoteca che al massimo contiene 300 persone", si sfoga all'uscita dell'obitorio, ad Ancona.VIDEO - Ancona, tragedia ...

Ancona - panico in una discoteca : 6 Morti nella calca - Si indaga su spray urticante e sovraffollamento : Le vittime - Le vittime sono Asia Nasoni, 14enne di Senigallia; Daniele Pongetti, 16enne di Senigallia; Benedetta Vitali, 15enne di Fano; Matttia Orlandi, 15enne di Frontone; Emma Fabini, 14enne di ...

Ancona - concerto di Sfera Ebbasta : scoppia il panico in discoteca. Morti schiacciati 5 minorenni e la mamma di uno di loro. Oltre cento feriti (FOTO E VIDEO) : Stavano aspettando che iniziasse il concerto di Sfera Ebbasta quando qualcuno ha spruzzato una sostanza urticante che ha scatenato il panico. A quel punto si è scatenato il panico: tutti si sono precipitati in massa verso l’uscita di sicurezza. Ma una volta fuori, la balaustra di ferro ha ceduto: e lì i ragazzi sono caduti in massa (VIDEO). Sei di loro sono stati schiacciati e uccisi dalla calca. Sono Morti così cinque minorenni, ...

