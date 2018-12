Morti discoteca | Conte | andrò ad Ancona

Morti discoteca : Conte - subito risposte : ANSA, - ROMA, 8 DIC - "Ora è il momento dei soccorsi e del cordoglio, ma è chiaro che sono numerose le domande in ordine alla responsabilità di questa tragedia, al rispetto delle norme di sicurezza, ...

Panico in una discoteca nell'Anconetano : 6 Morti nella calca | Più di 60 feriti - 12 gravi Foto e video : Le vittime sono cinque minorenni (due ragazzi e tre ragazze)e la madre di una ragazzina che era lì insieme al marito peraccompagnare la figlia

Ancona - panico in discoteca a Corinaldo : 5 ragazzi e una mamma Morti al concerto di Sfera Ebbasta : Tragedia nel locale «Lanterna azzurra», dove era in corso il concerto del rapper. Centoventi i feriti. Qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino, la folla è corsa verso un’uscita: sono crollati dei parapetti e i ragazzi sono morti schiacciati

Ancona - concerto di Sfera Ebbasta : scoppia il panico in discoteca. Morti schiacciati 5 minorenni e la mamma di uno di loro. 120 feriti (FOTO E VIDEO) : schiacciati dalla calca dopo essersi precipitati verso le uscite di sicurezza. Perché i due parapetti in ferro all’esterno, arrugginiti, non hanno retto e sono crollati. E a quel punto alcuni giovani sono caduti e sono stati travolti da altre decine di persone. Sono Morti così, durante il concerto di Sfera Ebbasta, cinque minorenni, tre ragazze e due ragazzi di età compresa fra i 14 e i 16 anni, e la mamma di una di loro di 39 anni ...

Sei Morti in discoteca : cosa è andato storto al concerto di Sfera Ebbasta? : Dramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaLa prima ricostruzione, ancora parziale, del dramma della discoteca della provincia di Ancona è arrivata dal questore della città marchigiana. «L’uscita di sicurezza si è aperta, ma appena fuori due parapetti laterali in ferro sono venuti meno e le persone sono cadute una sull’altra» ha ...

