Morti Ancona,Salvini:fuori responsabili

"Non si può morire così a quindici anni, un pensiero e una preghiera per i seidi stanotte nelle Marche, e una speranza per i tredici feriti gravi ancora ricoverati". Lo ha detto il ministro dell'Internocommentando la tragedia di Corinaldo (). "E un impegno:trovare idi queste sei vite spezzate,chi per cattiveria, stupidità o avidità ha trasformato una serata di festa in una tragedia. Oggi alle 11 in Piazza del Popolo un minuto di silenzio per ricordare questi ragazzi", ha aggiunto.(Di sabato 8 dicembre 2018)