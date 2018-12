Moody' s | rating tripla A per la Svizzera

CNH - Moody's alza il rating del debito senior non garantito : Moody's ha rivisto al rialzo il rating del debito senior non garantito di CNH Industrial . L'agenzia americana ha portato la valutazione da Ba1 a Baa3 . L'outlook è stabile. Lo stesso provvedimento ...

Moody's abbassa rating di Mps : Moody's ha abbassato il rating di Banca Monte Paschi di Siena portando il rating a lungo termine del debito senior unsecured della Banca a 'Caa1' da 'B3', confermando il rating a lungo termine sui ...

Acea - Moody's conferma rating Baa2 e outlook stabile : Moody's ha confermato per Acea il rating 'Baa2' con outlook 'stabile' . La conferma dell'outlook per la Società è dovuta principalmente alle seguenti motivazioni: il business mix prevalentemente ...

Moody's taglia rating a 18 enti locali ma conferma quello della Regione Lazio : Dopo aver declassato quello dell'Italia venerdì scorso, Moody's taglia il rating a 18 tra Regione ed enti locali italiani. Tranne alla Regione Lazio e alla Regione Sicilia: per la prima è stato ...

Moody's taglia il rating delle grandi aziende italiane : Dopo l'abbassamento del rating dell'Italia , la scure di Moody's si abbatte anche sulle grandi aziende tricolore per le quali l'agenzia ha ridotto il rating di lungo termine. La metodologia di Moody's ...

Moody's - taglia il rating delle maggiori banche italiane : Roma, 23 ott., askanews, - Dopo aver tagliato il rating sovrano dell'Italia a seguito degli obiettivi di finanza pubblica del Governo, l'agenzia di rating statunitense Moody's ha ora intrapreso la ...

Moody's e rating - quando le associazioni dei consumatori sbagliano il tiro : ... che del resto avevano già incorporato il declassamento del rating come conseguenza inevitabile dei segnali nefasti sulla gestione corrente della nostra economia che derivano dallo sconcertante ...

Lo spread sfiora di nuovo quota 300 mercati alla prova del rating Moody's : Il traino viene da una parte dalla vivacità delle Borse asiatiche, +4,1% Shanghai, per le misure di Pechino a sostegno dell'economia e, dall'altra, dal balzo di Fiat Chrsyler, +5,5% dopo una partenza ...

Banche e partecipate : i mercati alla prova del rating di Moody's : È quasi un automatismo: la riduzione del merito di credito della Repubblica italiana si porta dietro di regola il downgrade anche per gli istituti bancari e per una serie di società partecipate dallo ...

Il Codacons denuncerà alla procura l'agenzia di rating Moody's : Lunedì 22 ottobre il Codacons presenterà alla procura della Repubblica di Roma un esposto contro Moody's , l'agenzia di rating che ha declassato l'Italia in seguito alla manovra varata dal governo . ...

Moody's taglia il rating dell'Italia a Baa3 : ultimo gradino prima del 'non investment' : Moody's è la prima agenzia di rating internazionale ad aver tagliato ufficialmente [VIDEO] il merito di credito dell'Italia. Da ieri il rating del nostro Paese è passato per Moody's da Baa2 all'attuale Baa3. Nel report pubblicato sul proprio sito istituzionale Moody's cita diverse ragioni che hanno portato a questa decisione ma le principali riguarderebbero la direzione intrapresa dal Governo con l'attuale manovra economica che, secondo Moody's, ...

Moody's taglia rating Italia - Savona mostra i denti : 'No rischio default' : Paolo Savona, in principio, era l'uomo della discordia. Il suo nome come ministro dell'Economia fece saltare il primo tentativo di governo di Lega e Movimento Cinque Stelle. Mattarella riteneva fosse un nome troppo scomodo ed anti-europeista da presentare ai mercati. Alla fine si raggiunse un accordo dirottando l'esperto di economia al Ministero per gli Affari Europei. Tuttavia, la sua opinione su ciò che sta succedendo resta autorevole e degna ...

Moody’s - Di Maio : “Declassamento rating? Accolgo responso con grande sorriso. L’Italia ha risparmio solido” : “Il responso di Moody’s lo Accolgo con un grande sorriso, ce l’aspettavamo. Ad ogni modo si parla di un Italia con un risparmio solido”. Così il vicepremier Luigi Di Maio, commenta il declassamento dell’agenzia di rating di ieri. L'articolo Moody’s, Di Maio: “Declassamento rating? Accolgo responso con grande sorriso. L’Italia ha risparmio solido” proviene da Il Fatto Quotidiano.

