Mondiali Francia 2019 | il sorteggio dell' Italia femminile in diretta live

Calcio femminile : Germania-Italia - test probante per le Azzurre in vista dei Mondiali 2019 in Francia : La Nazionale italiana di Calcio femminile torna in scena dopo la sofferta ma importante vittoria in amichevole contro la Svezia (argento olimpico). Le Azzurre contro le scandinave hanno fatto vedere importanti qualità morali valse un risultato prestigioso. E così, domani, le Azzurre se la vedranno contro la Germania, in un’altra amichevole di lusso funzionale alla preparazione per i prossimi Mondiali 2019 in Francia. L’appuntamento è ...