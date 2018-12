Mondiali femminili Francia 2019 | il sorteggio | Italia nel gruppo C con Australia | Brasile

Boxe – Mondiali élite femminili 2018 - l’azzurra Mesiano vola ai quarti nella categoria 57 kg : La Mesiano si prende la sua ‘vendetta’ sportiva, superando 4-1 l’rlandese Walsh da cui era stata sconfitta agli europei dello scorso giugno La Jadhav Indoor Hall di Nuova Delhi è il ring-side dell’edizione 2018 dei Mondiali elite femminili. Kermesse cui partecipano 333 Boxer, di cui nove azzurre, in rappresentanza di 73 paesi. Oggi in programma la quinta giornata con 3 azzurre sul ring: ottavi di finale 64 kg: ...

Boxe - Mondiali femminili 2018 : Arianna Delaurenti eliminata ai 16esimi - battuta da Rodriguez : La giornata prosegue in maniera negativa per l’Italia ai Mondiali 2018 di Boxe femminile che si stanno disputando alla Jadhav Indoor Hall di New Delhi (India). Dopo l’eliminazione di Irma Testa, è arrivata anche la sconfitta di Arianna Giulia Delaurenti nei sedicesimi di finale della categoria 54 kg: l’azzurra, infatti, è stata battuta dalla costaricana Julianna Rodriguez Azevedo con un pesante 5-0 (i cartellini comunque ...

Boxe - Mondiali elite femminili a Nuova Delhi : l’azzurra Mostarda passa ai 16esimi : A Nuova Delhi sono in corso i Mondiali elite femminili con Mostarda che ha raggiunto i 16esimi in cui sfiderà la canadese Hagnighat-Joo La Jadhav Indoor Hall di Nuova Delhi è il ringside dell’edizione 2018 dei Mondiali elite femminili. Kermesse cui partecipano 333 Boxer, di cui nove azzurre, in rappresentanza di 73 paesi. Ieri in programma la prima giornata di gare con la vittoria dell’azzurra Mostarda che batte 4-1 la serba ...

Boxe - Mondiali femminili 2018 : ottimo esordio di Roberta Mostarda - sconfitta Radovanovic e pass per i 16esimi : ottimo esordio per Roberta Mostarda ai Mondiali 2018 di Boxe femminile che sono incominciati oggi a New Delhi (India). L’azzurra è stata la prima a salire sul ring in questa rassegna iridata e ha immediatamente fatto bella figura nei 32esimi di finale della categoria 51 kg, imponendosi sulla serba Nina Radovanovic con uno schiacciante 4-1. La nostra portacolori ha vinto nettamente ma non ha combattuto al meglio come ha rivelato coach ...

Boxe – Mondiali femminili : inizia oggi la rassegna iridata : Boxe: campionati Mondiali femminili, da oggi il via alla competizione La Jadhav Indoor Hall di Nuova Delhi è il ring-side dell’edizione 2018 dei Mondiali Elite femminili. Kermesse cui partecipano 333 Boxer, di cui nove Azzurre, in rappresentanza di 73 paesi. Ieri si sono svolto i primi due atti ufficiali della manifestazione: il sorteggio e la cerimonia di apertura. oggi avrà luogo la prima giornata di gare che vedrà impegnata una ...

Boxe – Mondiali femminili elite : le azzurre in allenamento a New Delhi : Mondiali femminili elite di Boxe: a New Delhi il primo allenamento per le azzurre La Jadhav Indoor Hall di Nuova Delhi ospiterà dal 15 al 24 novembre l’edizione 2018 dei Mondiali elite femminili. L’India, quindi, tornerà a organizzare un mondiale elite femminile dopo quello del 2006, tenutosi sempre a Nuova Delhi . Evento al quale sono iscritte 333 Boxer in rappresentanza di 73 Paesi. 9 le azzurre, arrivate ieri a Nuova Delhi, ...

Boxe – Mondiali Elite Femminili - nove le azzurre convocate per l’edizione 2018 di Nuova Delhi : Dieci in totale le medaglie vinte dalle azzurre nelle 9 edizioni dei Mondiali finora svoltesi La Jadhav Indoor Hall di Nuova Delhi ospiterà dal 15 al 24 novembre l’edizione 2018 dei Mondiali Elite Femminili. L’India, quindi, tornerà a organizzare un mondiale Elite Femminile dopo quello del 2006, tenutosi sempre a Nuova Delhi. Evento al quale sono iscritte 333 Boxer in rappresentanza di 73 Paesi. nove le azzurre che vi ...

Boxe - Mondiali femminili 2018 : nove convocate per l’Italia a Nuova Delhi. Irma Testa e Alessia Mesiano tra le prescelte : Sono state diramate dal settore agonistico della FPI le nove convocate per i Mondiali femminili di Boxe 2018 che si svolgeranno a Nuova Delhi, India, dal 15 al 24 novembre. Di seguito i nominativi: 48 kg – Roberta Bonatti 51 kg – Roberta Mostarda 54 kg – Giulia Arianna De Laurenti 57 kg – Alessia Mesiano 60 kg – Irma Testa 64 kg – Francesca Amato 69 kg – Angela Carini 75 kg – Assunta Canfora 81+ kg ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : Lidia Valentin si aggiudica due ori negli 81 kg femminili : Nuova giornata di gare nei Mondiali di Sollevamento pesi di Ashgabat (Turkmenistan), aperta dal successo della spagnola Lidia Valentin Perez nella categoria 81 kg femminili, con la 33enne di Ponferrada capace di portarsi a casa due ori su tre. La prima vittoria è arrivata nella prova di slancio, sollevando 113 kg, migliorando le precedenti valide a 108 kg e 110 kg, mentre l’argento arriva direttamente dal gruppo B, e dai 108 kg della ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : Rim Jong Sim si aggiudica il titolo di strappo - Wang si impone nel totale e nello slancio dei 76 kg femminili : L’ultima gara della settima giornata del Campionato del Mondo 2018 di Sollevamento pesi di Ashgabat (Turkmenistan) ha visto una meravigliosa sfida per il successo nella categoria -76 kg femminile tra la nordcoreana Rim Jong Sim, oro di strappo, e la cinese Zhouyu Wang, oro di slancio e di totale. Entrambe le rivali hanno portato a termine due prove valide su tre di strappo, con Rim che ha chiuso con 119 kg davanti a Wang con 118 ed ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : Wangli Zhang trionfa nei 71 kg femminili con due record del mondo : La categoria 71 kg femminili dei Mondiali di Sollevamento pesi 2018 è appannaggio della cinese Wangli Zhang, che si porta a casa ben tre ori, partendo dalla gara di strappo, vinta con la misura di 115 kg, migliorando le precedenti prove di 108 kg e 113 kg. Medaglia d’argento per la kazaka Nadezda Likhacheva con 112 kg, con la terza piazza che va alla 20enne egiziana Sara Samir Elsayed Mohamed Ahmed, che sforna la miglior prestazione della ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : Kuo Hsing-Chun domina i 59 kg femminili - 17° posto per Maria Grazia Alemanno : Seconda gara di giornata nei Mondiali di Sollevamento pesi nel segno dell’atleta taiwanese Kuo Hsing-Chun, che ad Ashgabat (Turkmenistan) domina la categoria dei 59 kg femminili, sollevando nello strappo 105 kg, migliorando le precedenti prove di 100 kg e 103 kg, e stabilendo il nuovo record del mondo. Dietro nessuna riesce ad avvicinarsi, tanto che la medaglia d’argento va alla vietnamita Thi Duyen Hoang, direttamente dal gruppo B, ...

Karate - Mondiali 2018 : i favoriti delle categorie di peso femminili. Sara Cardin - Viviana Bottaro e Silvia Semeraro tra le pretendenti alle medaglie : Meno di una settimana al via dei Mondiali 2018 di Karate, che si svolgeranno a Madrid da martedì 6 a domenica 11 novembre. Dopo aver analizzato i favoriti delle gare maschili, oggi ci concentriamo su quelle femminili, dove ci attendono sulla carta tabelloni più incerti. Andiamo quindi ad analizzare le favorite di ciascuna categoria femminile. Kata Sulla carta la finale dovrebbe essere tra la spagnola Sandra Sanchez, Grand Winner stagionale e ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : oggi le qualifiche femminili (domenica 28 ottobre). Calendario - programma - orari - tv e italiani in gara : oggi domenica 18 ottobre si disputa la terza giornata di gare ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica in corso di svolgimento all’Aspire Dome di Doha (Qatar). In programma la seconda e ultima parte delle qualificazioni femminili, si preannuncia grande spettacolo per conoscere chi si qualificherà alle varie finali. Si incomincia alle ore 07.30 con la giovane Cina e la nobile decaduta Romania, il livello si alza alle 09.30 quando toccherà ...