Mondiali donne | Italia con Brasile

Mondiali donne 2019 : Australia - Brasile e Giamaica nel girone dell'Italia : ... @FIFAWWC, 8 dicembre 2018 Juve Women-Sassuolo 4-0 Juve Women-Castelvecchio 4-0 Italia donne Coppa del Mondo Tutte le notizie di Italia Per approfondire

Boxe : Mondiali donne - eliminate 2 azzurre : Nella categoria dei welter, la 20enne napoletana Angela Carini, iridata juniores tre anni fa, ha perso ai punti con verdetto unanime, 0-5, con la cinese Hong Gu, vicecampionessa del mondo uscente, ...

Mondiali artistica - Usa oro squadre donne : ANSA, - DOHA, 30 OTT - Stati Uniti, Russia e Cina salgono sul podio della gara a squadre donne della 48/a edizione dei Mondiali di ginnastica artistica, in corso a Doha. Così questi tre team si ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : debuttano le donne! Spazio alle qualificazioni : tra Italia e USA - cosa ci aspetta sabato 27 ottobre : sabato 27 ottobre iniziano le qualificazioni femminili ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) scenderanno in pedana le prime sei suddivisioni, le ragazze andranno a caccia delle varie finali. Ci sarà anche l’Italia, spiccano tra gli altri gli USA e il Giappone. Andiamo a vedere quello che ci aspetta durante la giornata. PRIMA SUDDIVISIONE (ore 08.00): Inizio di giornata caratterizzato dalla ...

Mondiali donne volley : Serbia-Italia 3-2 : ANSA, - ROMA, 20 OTT - Sfuma in finale il sogno dell'Italia femminile al Mondiale di pallavolo. Le azzurre di Davide Mazzanti, nell'ultimo atto del torneo iridato, sono state superate 3-2 dalla Serbia:...

Volley - Mondiali donne : epopea rosa con una risalita lunga 16 anni : Ma le imprese di Lo Bianco, Cardullo, Del Core, Gioli e tutte le altre che si sono alternate in azzurro hanno costituito il vertice di un movimento che è diventato stabilmente il primo sport ...

Pallavolo : Mondiali - Italdonne in finale : ANSA, - ROMA, 19 OTT - L'Italia batte la Cina 3-2 e vola in finale per l'oro nel Mondiale femminile di Pallavolo, in Giappone. Le azzurre domani, non prima delle 12,40, affronteranno la Serbia. Le ...

Pallavolo - Mondiali : Italdonne in finale : 12.03 L'Italdonne supera 3-2 la Cina (parziali 25-21 21-25 25-16 29-31 17-15) e conquista la finale del Mondiale.Domani a Yokohama affronterà per la medaglia d'oro la Serbia, che nell'altra semifinale ha battuto 3-1 l'Olanda. Grande prestazione delle azzurre che, dopo una partita giocata punto a punto, riesce nell'impresa di superare le olimpioniche allenate da Lang Ping.La squadra di Mazzanti può così bissare l'iride conquistato nel lontano ...

Pallavolo - Mondiali donne : azzurre contro la Cina - venerdì la semifinale : Sara' la Cina a contendere all'Italia la finale dei Campionati Mondiali femminili di volley. Le campionesse olimpiche hanno superato 3-1 l'Olanda nell'ultima gara della Final Six relativa alla Pool H. Qualche ora prima, le azzurre avevano subito dalla Serbia l'unica sconfitta, ad oggi, del loro cammino iridato: 1-3 al cospetto delle campionesse d'Europa che, invece, nel penultimo atto del torneo affronteranno le olandesi. Italiane e cinesi si ...

Volley - Mondiali : Italdonne in semifinale : 14.56 Al ct Mazzanti, nel giorno del 42° compleanno,il regalo più bello arriva dal le sue azzurre, che infilano la decima perla consecutiva di questo incredibile Mondiale. A Nagoya, l'Italdonne piega 3-2 il Giappone padrone di casa (eliminato) e si regala la semifinale iridata Vittoria però sofferta. Molto. Azzurre discontinue,soprattutto in ricezione, e poco pazienti.Avvio autoritario (25-20) 2° set nato e finito male (21-25), riscatto nel ...

Volley - Mondiali donne : Italia-Giappone vale la semifinale. Diretta su Rep.it alle 12 - 20 : ... squadra che rispetto ai pronostici della vigilia è riuscita a ritagliarsi un posto tra le sei migliori formazioni al mondo con sette vittorie e due sconfitte, entrambe al tie-break con Olanda e ...

Pallavolo - Final 6 Mondiali donne : azzurre contro Giappone e Serbia in diretta Rai : Grand'Italia ai Mondiali femminili di volley in corso di svolgimento in Giappone. Le azzurre di coach Davide Mazzanti si godono qualche giorno di meritato riposo prima di riprendere le proprie fatiche sul parquet. L'ingresso tra le migliori sei squadre del mondo è avvenuto in pompa magna: nove vittorie su altrettante gare con 'vittime illustri': la Cina campione olimpico, la Russia e la nazionale statunitense campione del mondo in carica ...

Volley - Mondiali donne : immensa Italia - battute anche le campionesse USA : L'Italia suona la nona sinfonia. Ai Mondiali femminile di Volley in Giappone supera anche gli Stati Uniti, squadra che detiene il titolo, e chiude la seconda fase a punteggio pieno [VIDEO]. Nove vittorie in altrettanti match, 27 punti e soltanto tre set lasciati per strada: si tratta dell'unica squadra con un simile ruolino di marcia e con 'scalpi' parecchio illustri come Cina, Russia e, appunto, le statunitensi [VIDEO]. Un'altra partita ...